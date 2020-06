Mignardi prend sa retraite

Arnaud Mignardi a décidé de raccrocher les crampons. Il a officialisé la nouvelle sur les réseaux sociaux, mettant un terme à une carrière débutée à Auch et qui s'est achevé à Mont-de-Marsan qu'il avait rejoint en février dernier pour relever un dernier challenge. En raison de l'épidémie du Coronavirus, il n'avait pu disputer que trois rencontres avec le club landais. Malgré des propostions de plusieurs clubs de Pro D2, le trois-quarts centre a finalement décidé de mettre un terme à sa carrière : "Le rugby m'a tout appris, le rugby m'a vu grandir, le rugby m'a rendu tellement heureux, le rugby m'a fait vivre, le rugby m'a construit petit à petit ! Le rugby permet de croire en soi grâce aux autres, avec le rugby on est jamais seul et on a des amis pour la vie ! Voilà, il est temps pour moi de raccrocher les crampons, l'envie est toujours là mais le corps ne suit plus comme en témoigne ma dernière saison..."

Arnaud Mignardi, qui allait devenir Bison pour tout le rugby français, avait disputé son premier match de Top 16 seulement cinq jours après avoir fêté ses 18 ans lors d'un déplacement du FC Auch à Béziers. Deux semaines plus tard, il était titulaire lors d'un déplacement à Jean-Bouin pour affronter le Stade français. Après deux saisons avec son club formateur, il prenait la direction d'Agen où il réussissait à devenir international à l'issue de sa première année en Lot-et-Garonne. Il devenait international (deux sélections) lors de la tournée d'été en Nouvelle-Zélande. Après une expérience en demi-teinte à Clermont, il trouvait du temps de jeu à Biarritz où il était titulaire lors de la finale de Coupe d'Europe face à Toulouse au Stade de France. Mais, il passait finalement la majeure partie de sa carrière à Brive puisqu'il a disputé deux cent matchs pour le club corrézien entre 2011 et 2019.

Arnaud Mignardi pourrait néanmoins rester dans les Landes. En effet, il pourrait intégrer le staff technique de Dax, club appelé à intégrer le tout nouveau championnat National (troisième division) : "C'est avec émotion que je me retire... encore merci merci merci pour tout ! A bientôt et surtout vive le rugby et maintenant place aux jeunes !"