"Mon heure est venue", a déclaré l'international anglais à XIII (24 sélections), qui avait fait une incursion dans le XV (5 sélections) le temps du Mondial-2015 complètement raté pour l'Angleterre à domicile, avec une élimination dès la phase de poules. Une première pour elle et le pays organisateur. "Cette décision a été l'une des plus difficiles que j'ai eues à prendre dans ma vie, mais je n'ai pas eu le choix", a déclaré Burgess dans une lettre aux fans des South Sydney Rabbitohs, dont il était le capitaine. "Je ne suis plus capable d'être moi-même jour après jour sur le terrain d'entraînement, et par conséquent sur le terrain de jeu", a-t-il ajouté.

"Je ne jouerai plus en NRL (compétition australienne et néo-zélandaise de rugby à XIII, ndlr). Mon heure est venue. J'ai hâte du prochain chapitre de ma vie, quel qu'il soit." Burgess a remporté en 2014 la NRL avec les Rabbitohs, rejoints en 2010 et qu'il n'a depuis quittés que le temps d'une saison vers le XV en 2015, avec Bath et le XV de la Rose.