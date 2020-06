Bordeaux-Bègles : Laurent Marti rend hommage à Blair Connor

"C’est avec énormément d’émotion que nous voyons Blair arrêter sa carrière, a ainsi déclaré Marti sur le site Internet de l'UBB. Blair m’avait mis dans la confidence en juillet dernier à la reprise de la saison. Il m’avait expliqué que malgré l’année de contrat qui lui restait à faire il ne sentait plus son corps capable de repartir pour la saison 20-21. Ce fut un choc et bien évidemment nous pensions qu’il serait certainement possible de le faire changer d’avis. Nous lui avions proposé avec Christophe de prendre plus de temps et d’attendre jusqu’en décembre pour réellement prendre sa décision. Mais rien n’a changé, et même l’arrêt prématuré de notre fantastique saison ne l’a fait revenir sur ce qu’il avait décidé. Il me revient bien sûr cette arrivée à Bordeaux avec comme seul bagage sa planche de surf et une trousse de toilettes. Il nous reste à tous ses images fantastiques d’engagement, de vitesse, de fougue, de plaquages foudroyants et d’essais magnifiques. Quel que soit l’adversaire il était toujours à 100%. Il est l'icône de ce club, ce joueur que tous les supporters et supportrices ont admiré et aimé. Il est le dernier joueur de la génération de la montée en Top 14 à partir. Un hommage lui sera rendu après le premier match à domicile de la saison prochaine. Nous sommes tous déjà très tristes à l’idée de ne plus voir sa chevelure blonde se battre pour notre UBB. Merci Blair pour tout ce que tu as donné au club, tu as marqué son histoire à tout jamais."