Retour sur une bagarre de légende avec Toulon - Bègles de 1991

Vincent Moscato, Eric Champ, Bernard Laporte, Serge Simon, mais aussi l'arbitre, tous nous donnent leur version des faits, trente ans après, avec des récits imagés qui nous replongent avec délectation dans les coulisses d'un "grand moment du rugby français".

En 1991, le huitième de finale aller Toulon-Bègles tourne à l'orage. Les deux équipes voulaient se mesurer à l'aune du combat et du courage, dans uen sorte de passation de pouvoir. Après une semaine de provocations et de contre-provocations, les forces se libèrent et la grêle tombe d'entrée. D'un côté : les Champ, Louvet, Loppy, Motteroz et consorts ; de l'autre les Simon, Moscato, Gimbert, Laporte, Conchy et compagnie. S'en suit une sorte de combat de rue ritualisé, une guerre euphémisée. "Je n'ai pas de moment précis, plus fort qu'un autre ce fut un continuum" confie Serge Simon. "Oui, j'ai demandé un coup d'envoi direct en touche..." explique Eric Champ. Et c'était parti pour ce que notre regretté confrère Jean Cormier appela "Le french cancan de la godasse."

Retrouvez dès maintenant la suite sur Midi Olympique