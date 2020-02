Retour de La Grande Mêlée, Travers futur président... Voici les 5 infos de ce vendredi

Deuxième round pour La Grande Mêlée

Le retour du Top 14 va de paire avec le retour de La Grande Mêlée. Le fantasy game fête son deuxième round à l'occasion de cette 15e journée, et les rencontres sont croustillantes. Il ne faut pas perdre de temps avant de créer ton squad pour ce nouveau week-end. Il faut trouver la perle rare du week-end. Après l'application Android, l'application IOS est désormais disponbile sur vos smartphones. Le championnat de France va vivre un bloc de trois journées. Attention à ne pas devenir fou.

Mauvaka pour trois ans supplémentaires

Le Stade Toulousain vient d'officialiser la prolongation de contrat de son talonneur, Peato Mauvaka. L'international français est désormais lié au club Rouge et Noir jusqu'en 2023. Les dirigeants des Champions de France en titre ont annoncé la nouvelle, alors que le contrat du joueur expirait à la fin de la saison en cours. Le talonneur du Stade Toulousain a été libéré par le XV de France pour cette 15e journée et devrait figurer sur la feuille de match contre le Racing 92.

Travers pour succéder à Lorenzetti

Non Jacky Lorenzetti ne compte pas partir de la présidence du Racing 92, à en croire ses propres mots confiés à Midi-Olympique : "Moi, je resterai au travail jusqu’à la fin. Mon rêve, c’est même de finir comme Molière, sur les planches. Mais arrivera un moment où je prendrai du recul, je deviendrai président du Conseil de Surveillance du club et je nommerai un président du directoire, qui mènera le bateau au quotidien." Mais il a d'ores et déjà trouvé son successeur. Et il ne faut pas aller chercher bien loin dans l'organigramme du club francilien pour le trouver. Laurent Travers, actuel directeur du rugby, serait le candidat idéal pour succéder à la présidence du club.

Ulugia sera basque la saison prochaine

Annoncé par Midi-Olympique, l'Aviron Bayonnais l'a confirmé. Un clermontois débarquera sur la côte basque à partir de la saison prochaine. John Ulugia sera bayonnais à partir de la saison prochaine et pour une durée d'au moins deux saisons. Après six saisons et plus de 100 matchs disputés sous les couleurs des Jaunards, Ulugia va tenter un nouveau challenge.

Travers et l'histoire Russell/Écosse

Le conflit entre Gregor Townsend et Finn Russell a passionné les coeurs durant quelques jours. Après avoir calmé la situation avec son joueur lors d'une conférence de presse, c'est Laurent Travers qui évoque cet altercation. Et le directeur du rugby du Racing 92 garde entièrement confiance en son demi d'ouverture international. " D'un commun accord, on a décidé que Finn pouvait jouer avec nous. Malgré ce que les gens peuvent dire, Finn est quelqu'un de réfléchi. On a senti aucune différence. Il travaille peut-être même plus, avec davantage de concentration. Je n'ai strictement rien à lui reprocher, bien au contraire. Son comportement est très professionnel", ses mots parlent d'eux mêmes.

Par Bastien Rodrigues