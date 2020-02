Retière et Delaporte avec les Bleus, Tuilagi forfait pour l'Écosse... Les 5 infos de ce mardi

Retière et Delaporte, nouveaux avec les Bleus

Fabien Galthié et son staff ont dévoilé la liste des 14 joueurs qui viennent renforcer le XV de France en vue de la réception de l'Italie pour la 2e journée du Tournoi des 6 Nations. Arthur Retière et Baptiste Delaporte sont les deux nouveaux visages pour remplacer respectivement Lester Étien et Alexandre Fischer. Aucun autre changement n'est à signaler dans les 14 joueurs après l'entrée dans la liste de Yvan Reilhac et Baptiste Couilloud en début de semaine.

Henshaw et O'Mahony titulaire contre les Gallois

Une composition somme toute classique pour l'Irlande avant d'accueillir le Pays de Galles. Andy Farrell a décidé de faire confiance aux joueurs qui ont gagné contre l'Écosse mais fait tout de même deux changements dans son XV de départ. Robbie Henshaw retrouve une place de titulaire au centre pour pallier le forfait de Garry Ringrose et Peter O'Mahony fait son retour en troisième-ligne. Caelan Sweetman-Doris ne débutera pas la rencontre sur le banc pour laisser sa place à Max Deagan, sans cape internationale.

Ioane déjà à l'infirmerie des Blues

Après la première journée de Super Rugby, les Blues ne sont pas épargnés par les blessures avec notamment une fin de saison pour Ray Niuia (blessé au genou). Mais la blessure de Rieko Ioane porte encore plus préjudice à la franchise néo-zélandaise. L'ailier vedette d'Auckland s'est fracturé la main alors qu'il avait déjà inscrit un doublé contre les Chiefs. Plusieurs semaines d'arrêt en ce début de championnat sont à prévoir.

Tuilagi forfait pour l'Écosse

Sorti en première mi-temps contre le XV de France sur blessure, Manu Tuilagi est d'ores et déjà forfait pour la prochaine rencontre de l'Angleterre dans ce Tournoi des 6 Nations. Associé au centre avec Owen Farrell, le surpuissant anglais doit renoncer à la rencontre contre les Écossais en raison d'une douleur à l'aine. Eddie Jones l'a annoncé en personne et a indiqué qu'il devrait être remis pour la confrontation contre l'Irlande. Jonathan Joseph a remplacé Tuilagi au Stade de France et sera en concurrence avec Ollie Devoto pour être titulaire samedi.

Pas de Liam Williams pour les deux prochaines journées

Toujours blessé à la cheville, l'arrière du Pays de Galles sera absent pour les deux prochaines journées du Tournoi, soit les matchs contre l'Irlande et la France. Il n'était déjà pas dans les 23 joueurs convoqués pour affronter l'Italie au Principality Stadium. Le coach de la défense galloise, Byron Hayward, l'a annoncé en conférence de presse. Mais il a aussi indiqué que Liam Williams pourrait faire son retour contre l'Angleterre pour la 4e journée.

Par Bastien Rodrigues