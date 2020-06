Reprise progressive en Top 14, Rugby Australia licencie des salariés... Les 5 infos de ce lundi

Les clubs de Top 14 reprennent progressivement

Après Toulouse et Toulon lundi dernier, c'est au tour d'autres clubs de reprendre cette semaine le chemin de l'entraînement. comme les Rochelais dont le rendez-vous était fixé ce lundi matin à l'Apivia Parc, pour effectuer une batterie de tests médicaux et des bilans. L'Union Bordeaux-Bègles, Pau, Clermont, et le Racing ont également repris ce lundi. Le club bayonnais, quant à lui, reprendra mardi à huis clos. Même timing pour Montpellier, qui consacrera cette première journée "à la mise en oeuvre d'examens médicaux, de tests sérologiques et virologiques."

Rugby Australia licencie un tiers de ses effectifs

La Fédération australienne de rugby a annoncé lundi le renvoi de nombreux salariés pour tenter de surmonter sa grave crise financière, aggravée par la pandémie de coronavirus. Dans les prochains mois, 47 de ses 142 salariés à temps plein vont partir et une baisse de salaire de 5% a été demandée à ceux qui resteront, précise Rugby Australia dans un communiqué. Trente autres contractuels ou intérimaires ont également été remerciés. La fédération espère ainsi réduire sa masse salariale de 5,5 millions de dollars australiens (3,3 millions d'euros) par an.

Vers un exode massif des internationaux argentins en Europe

Le Super Rugby 2020 annulé, la franchise des Jaguares devrait également être privé de compétition en 2021. C'est pourquoi a fédération argentine de rugby a conseillé à ses meilleurs joueurs de partir évoluer en Top 14 ou en Premiership en Angleterre. Pour rappel, les Jaguares avaient fait sensation en Super Rugby, atteignant la finale de l'édition 2019 après seulement trois ans d'existence.

Emiliano Boffelli (Jaguares)Icon Sport

Pas de Sunwolves dans le Super Rugby australien

Les Sunwolves japonais ne participeront pas au tournoi prévu en juillet avec cinq provinces australiennes de Super Rugby, en raison des contraintes liées à la pandémie de Covid-19. Le tournoi devait débuter le 3 juillet avec les Sunwolves, les Queensland Reds, les NSW Waratahs, les ACT Brumbies et même la Western Force, basée à Perth, qui avait été exclue du Super Rugby à la fin de la saison 2017, quand le nombre de clubs était passé de 18 à 15. Pour valider la participation japonaise, les joueurs nippons auraient dû passer 14 jours en quarantaine à leur arrivée en Australie, puis trouver une base permanente et y rester 12 semaines.

Antoine Frisch signe à Rouen

Le club normand a annoncé ce lundi une nouvelle recrue en vue de la saison prochaine. Il s'agit de l'ouvreur ou centre de Massy Antoine Frisch (23 ans). Formé au PUC puis au RCME, il était retourné au club essonnien l'été dernier après trois ans au Stade français puis à Tarbes. Cette saison, il a disputé huit matchs de Fédérale 1 et marqué cinq essais.