Renault en négociations pour devenir sponsor de la FFR

"Le contrat de partenariat sera négocié en vue d'aboutir avant le 31 mars 2020", a précisé un communiqué de la FFR. Renault a fait part de son intérêt pour être partenaire de la FFR en tant que constructeur automobile afin d'associer ses marques et déclinaisons à la FFR, à ses équipes de France et aux événements qu'elle organise. Le comité directeur de la FFR, qui dirige l'instance, s'est réuni samedi au Stade de France et a validé la signature d'une lettre d'intention avec le constructeur automobile.

La marque au losange avait déjà été partenaire de la FFR pendant cinq ans avant de mettre un terme au contrat qui les liait à la fin de l'année 2012. Les Allemands de BMW avaient remplacé Renault depuis le début de l'année 2013 jusqu'à l'été 2019.