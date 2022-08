Gros coup dur pour le Racing 92. Alors que Jacky Lorenzetti et le staff des Ciel et Blanc comptait sur Regan Grace pour remplacer Teddy Thomas. Malheureusement pour les Racingmen, Laurent Travers devra attendre plusieurs mois avant d'endosser le maillot francilien. L'ailier gallois pourrait même manquer l'intégralité de la saison.

Nouvelle prolongation au Stade rochelais. Après Matthias Haddad, le club maritime a officialisé ce mardi la prolongation de Reda Wardi jusqu'en 2026. Installé depuis plusieurs saisons à gauche de la mêlée rochelaise, le pilier français a opté pour la continuité et la stabilité en prolongeant quatre années supplémentaires en Charente-Maritime.

L'ASM a réussi à obtenir la libération de ses deux recrues phares de l'intersaison. Irae Simone et Bautista Delguy pourront postuler au coup d'envoi de la saison avec Clermont puisque l'Argentin et l'Australien ne disputeront que deux et trois matchs de Rugby Championship chacun. À l'inverse, l'ASM devra attendre Apisai Naqalevu et Tomas Lavanini jusqu'en novembre.

L'USON s'est offert Lasha Jaiani, international géorgien (17 sélections). Le deuxième ligne des Lelos renforce l'escouade de Xavier Péméja en remplacement de Thomas Ceyte, parti à l'intersaison pour Bayonne.

Yannick Jauzion revient sur les terrains de rugby. L'ancien centre international encadrera la formation de tous les entraîneurs du SC Graulhet, son club formateur, évoluant aujourd'hui en Nationale 2.Jérôme Montbroussous, le coordinateur sportif du club a détaillé la venue de l'ancien Toulousain. "Il interviendra sur le terrain, en fonction des besoins de telle ou telle section. Tous les deux mois, il organisera une réunion avec les managers de chaque équipe pour analyser leurs problèmes, trouver des solutions et intervenir s'il s'agit d'un problème au niveau des trois-quarts, des courses ou du timing qui sont ses spécialités."