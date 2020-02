Rattez et Gray out, une audience remarquable pour les Bleus... Les 5 infos de ce lundi ☕

Fin de Tournoi pour Rattez...

Terrible nouvelle pour le XV de France et surtout pour le joueur Rochelais, en pleine bourre depuis quelque temps. Si sa sortie à la 77e minute du match contre l'Italie laissait présager une mauvaise nouvelle, l'annonce concernant la gravité de sa blessure est un véritable coup dur. Non seulement pour nos Bleus, mais également pour son club, le Stade Rochelais. Sa fracture située au péroné de sa cheville droite l'éloignera sûrement des terrains jusqu'à la fin de la saison. Sans le savoir il a peut-être disputé son dernier match sous les couleurs jaunes et noires contre Exeter, en janvier dernier. Il rejoindra Montpellier à partir de la saison 2020/2021.

... Et pour l'Écossais Gray

Si la blessure de Vincent Rattez est une mauvaise nouvelle pour les Bleus, que dire de celle de Jonny Gray. Le deuxième ligne omniprésent depuis le début du Tournoi est forfait pour les trois derniers matchs suite à une fracture de la main. Le joueur de Glasgow va retourner dans son club pour se soigner.

Bastareaud, première manquée

C'était une première attendue, et elle s'est soldée par un faux départ pour l'ancien international français. Après sa pige de six mois du côté de LOU, Mathieu Bastareaud a retrouvé une autre tête connue du public européen, du côté de New-York : Ben Foden (34 ans, 34 sélections avec l'Angleterre). Replacé au centre,à son poste de prédilection, après avoir connu une expérience plutôt réussie en tant que troisième ligne centre, il n'aura pas marqué le match de son empreinte. Ses coéquipiers et lui ont subi, à domicile, une lourde défaite face aux New England Free Jacks (14-34). Cette franchise effectue pourtant sa première saison au sein de l'élite du rugby américain...

Luke Jones pour remplacer Nakarawa

Après plusieurs semaines de spéculations et de rumeurs, le Racing 92 s'est offert un renfort de poids pour succéder à Leone Nakarawa, au poste de deuxième ligne. C'est Luke Jones qui prendra place dans l'effectif francilien. L'Australien de 26 ans et comptant 6 sélections a paraphé un contrat d'au moins deux saisons et qui démarrera à partir du premier juillet prochain. Il connaît déjà bien le championnat de France puisqu'il a porté les couleurs de l'UBB entre 2016 et 2019. Bordeaux de son côté enregistre l'arrivée de Leonardo Ghiraldini en tant que joker médical. Pour en finir côté transferts, Buttin rejoint Agen jusqu'en 2023 (comme annoncé par le Midi Olympique plus tôt).

Luke Jones avec l'UBBIcon Sport

Audience épatante pour les Bleus

Cela faisait un sacré bout de temps que le XV de France n'avait pas suscité autant d'enthousiasme. L'euphorie, qui fait suite à la victoire contre les Anglais n'est pas retombée, et France 2 a réuni 5,77 Millions de téléspectateurs ce dimanche. Record historique pour un France-Italie ! Les Italiens, bien aidés par l'excellente entrée en matière des tricolores contre l'Angleterre, ont réussi la prouesse de rassembler plus de monde que lors le Crunch (5,71M). Nul doute que le match contre le pays de Galles, la semaine prochaine, sera facturé d'une aussi bonne audience.

Par Thibaud Gouazé