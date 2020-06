Le MHR annoncé l'arrivée officielle de Vincent Rattez

Les amateurs du ballon ovale était déjà au courant de l'arrivée de Vincent Rattez au sein de l'effectif du club héraultais. Cependant, le club n'avait pas encore apporté de confirmation. Hier dans la matinée, dans un communiqué Montpellier a annoncé l'arrivée du polyvalent trois-quart au sein de l'équipe montpelliéraine. Il a paraphé un contrat de trois ans dans son nouveau club.

Sam Burgess règle ses comptes avec l'ancien sélectionneur anglais

Burgess règle ses comptes avec l'ancien staff anglais via le podcast The House of Rugby. La star treiziste est revenue sur l'élimination du XV de la Rose pendant la Coupe du monde 2015 chez eux. Il explique notamment les manigances faites en interne.

Marler ne prendra pas sa retraite maintenant

Alors qu'il avait annoncé la possibilité d'arrêter sa carrière après son geste sur Alun Wyn Jones pendant la rencontre face aux Pays de Galles. Le pilier rempile finalement avec son club des Harlequins, on va donc encore voir jouer l'iconique pilier droit anglais pendant quelques saisons.

Dave Rennie va baisser son salaire

Selon les informations du journal The Australian, le sélectionneur des wallabies devrait baisser son salaire d'environ 30 %. Il aurait contacté l'actuel directeur de la fédération australienne de rugby pour lui annoncer cette baisse pendant au moins trois mois (jusqu'à fin septembre).

Guido Petti ne signera pas au Stade français

Le club parisien recherche un seconde ligne pour la saison prochaine, pendant un moment on pouvait laisser entendre dire que l'international argentin Guido Petti viendrait jouer en Top 14. Finalement, cela ne se fera pas, les deux parties ne sont pas parvenues à un accord.