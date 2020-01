Ramos en forme internationale, Colomiers deuxième de Pro D2, Castres fanny... Nos Tops et Flops

Tops :

Thomas Ramos en forme internationale

Le Stade Toulousain s’est adjugé le derby de la Garonne face à Bordeaux. Mais un joueur a brillé plus que les autres durant cette rencontre, l’homme du match, Thomas Ramos. De retour avec Toulouse ce jeudi après avoir passé la semaine auprès du XV de France, l’arrière de formation a livré une partition digne d’un joueur en forme internationale. Pourtant repositionné à l’ouverture des Rouge et Noir, Thomas Ramos a inscrit 12 des 22 points de son équipe contre l’UBB. Il a délivré une merveille de passe au pied pour Alban Placines lors du premier essai et il est l’auteur d’une action de grande classe sur son essai en solitaire. En forme internationale, le Toulousain a fait un de ses plus beaux matchs cette saison peut-être au meilleur moment.

Brive et Agen dans un final dantesque

Brive et Agen semblent être les grands vainqueurs de cette journée de Top 14. Dans la double confrontation pour le maintien entre les 4 équipes du bas du classement, les matchs se sont joués dans les toutes dernières minutes. Entre Brive et Pau, il a fallu attendre la 77e minute pour voir la situation s’inverser totalement et le doublé de Laranjeira délibérateur. La deuxième rencontre entre Bayonne et Agen laissait entrevoir une victoire pour les Basques mais c’était sans compter sur le mental des Agenais et un dernier essai de Taulagi à cette même 77e minute. Pau et Bayonne perdent gros sur ce match mais surtout la course pour le maintien semble totalement relancer. 5 équipes, 4 points et tout reste à faire en 12 journées.

Colomiers désormais 2e, la série continue

C’est l’une des grandes surprises de la saison en Pro D2, désormais Colomiers s’installe dans le fauteuil de dauphin. Nouvelle victoire contre Vannes et la série continue avec désormais 7 victoires consécutives pour les joueurs de Julien Sarraute. Le jeu et l’envie des Bleu et Blanc permettent à ce club de briller à nouveau dans ce championnat. Grâce à la victoire de Mont-de-Marsan sur Perpignan, Grenoble prend la place de leader avec seulement 2 points d’avance sur Colomiers et l’USAP reste sur le podium à 1 point de Colomiers qui s’affirme comme la grande surprise de la saison. Un podium installait depuis plusieurs semaines et désormais ces 3 équipes semblent les mieux parties pour les phases finales.

Flops :

Un pilier géorgien se tue en voiture

Un nouveau drame terrible dans le monde du rugby. Pas de malheur sur les terrains mais en dehors, le pilier géorgien de Graulhet est décédé suite à un accident de la route. Beka Burdiashvili se rendait au réveil musculaire de son équipe pour préparer le derby contre Lavaur. Une tragédie pour un joueur qui semblait tout proche de signer un premier contrat professionnel. Mort au volant de sa voiture, c’est tout le monde du rugby et son club de Graulhet qui est endeuillé depuis l’annonce tragique.

Castres fanny

Inscrire 0 point à domicile dans un match de Top 14, un fait très rare pour le souligner. Et pourtant Castres termine ce match contre le Racing 92 avec 0 point au compteur. Dans un match important pour la suite de la saison des Tarnais, les hommes de Reggiardo ont livré une partition bien maigre. Pire, le Racing 92 repart avec le bonus offensif de Pierre Fabre malgré l’absence de ses internationaux. Le Castres Olympique sombre un peu plus vers le bas du classement et se retrouve désormais aux côtés des équipes déjà dans la course pour le maintien.

Exeter et Northampton perdent à domicile

4 points d’écart, comme pour les matchs des deux leaders de Premiership. 1er et 2e du championnat d’Angleterre, Exeter et Northampton ont perdu à domicile durant cette 9e journée. Pourtant invaincus jusqu’à présent, les Saints s’inclinent contre les London Irish (16-20) dans un match livrant son verdict dans les derniers instants. Leader incontesté du championnat, Exeter perde une nouvelle fois à domicile après la défaite contre Bristol. Cette fois contre Sale, les coéquipiers d’Olly Woodburn ont été absents en première mi-temps et laisse les Sharks rentrer avec la victoire.

Par Bastien Rodrigues