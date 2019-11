Radradra en Angleterre, Watson absent un mois... Les 5 infos de ce mercredi

Radradra s'engage avec Bristol

Alors que Midi Olympique annonçait des contacts entre Semi Radradra et Bristol, actuel leader du championnat anglais, le Fidjien s'est engagé pour les trois prochaines saisons chez ce dernier. A 27 ans, c'est un très gros coup que vient de réaliser l'ambitieux club anglais, tant Radradra s'est affirmé, encore plus lors du dernier Mondial, comme l'un des meilleurs attaquants au monde.

La Section récupère un jeune Rochelais

La Rochelle va perdre un de ses jeunes. Moins utilisé cette saison, Eliott Roudil s'est en effet engagé avec la Section paloise d'après RMC Sport. Le joueur de 24 ans, libre en fin de saison, a signé pour deux ans en faveur des Béarnais, actuels troisièmes du championnat.

Top 14 - Eliott Roudil (La Rochelle)Icon Sport

Addison suspendu 4 semaines

L'arrière de l'Ulster Will Addison, auteur d'un plaquage dangereux sur Paul Jedrasiak face à Clermont, a été suspendu 4 semaines par l'EPCR. Le joueur de Belfast ne rejouera donc plus d'ici la fin de l'année.

Watson absent un mois

Alors que le club anglais craignait une grave blessure au genou après la sortie sur blessure de son arrière Anthony Watson face aux Harlequins samedi dernier, les examens ont été rassurants du côté de Bath. L'excellent international anglais ne souffre en effet "que" d'une déchirure à un ligament du genou et non une rupture, et devrait pouvoir reprendre l'entraînement dès la fin de l'année.

Anthony Watson, ici avec le XV de la RoseIcon Sport

Barnes reconnaît s'être trompé en 2007

Wayne Barnes, l'arbitre du fameux quart de finale entre la France et les Blacks à l'époque a reconnu lors d'une interview à Radio Sport, média néo-zélandais, que la passe entre Traille et Michalak était bien en-avant.