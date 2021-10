Racing 92: Pesenti blessé... et forfait pour la tournée ?

C’est au beau milieu de la deuxième mi-temps de la dernière rencontre entre le Racing 92 et l’Usap (17-14) que le deuxième-ligne international Baptiste Pesenti s’est sérieusement blessé à l’épaule.L’ancien Palois a alors dû être remplacé par Boris Palu et, selon toute vraisemblance, le colosse du Jura pourrait selon nos informations être absent durant trois mois, ce pépin physique le privant vraisemblablement de la tournée d’automne des Bleus. La faute aux doublons et à la probable sélection de Bernard Le Roux, le club des Hauts-de-Seine comptera en novembre sur les seuls Boris Palu, Luke Jones et Victor Moreaux à ce poste.