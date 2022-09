Racing 92: Laclayat s'engage

Thomas Laclayat (24 ans) est depuis plusieurs années un familier du petit monde du rugby pro. International avec les moins de 20 ans français, il avait ainsi disputé le Tournoi des 6 Nations 2017 des Bleuets aux côtés, entre autres, de Romain Ntamack et Pierre-Louis Barassi. Mais pour tout dire, la carrière du pilier droit d'Oyonnax a véritablement pris un tour nouveau au jour de la dernière demi finale de Pro D2 entre l'Uso et l'Aviron bayonnais, au printemps dernier: à Jean Dauger, le pilar de l'Ain avait ainsi marqué un essai magnifique au yerme d'une accélération d'une quarantaine de mètres ayant laissé les défenseurs basques fort marris...

Peut-il arriver avant ?

Sous contrat avec Oyonnax jusqu'en juin 2023, le joueur avait alors été sollicité par Clermont mais le club auvergnat n'avait pas souhaité payer les 500 000 euros alors réclamés par les dirigeants d'Oyonnax pour libérer Thomas Laclayat de sa dernière année de contrat. Depuis appelé par Fabien Galthié, le sélectionneur national, pour participer au match des Barbarians britanniques à Twickenham puis à la tournée du XV de France au Japon, il ne fut pas cappé par le patron sportif des Bleus mais à un poste où les Tricolores ne sont pas richissimes, il a marqué des points aux yeux du staff tricolore.

Selon nos informations, le joueur aurait donc récemment dit oui au Racing 92 et sera Ciel et Blanc à partir du 1er juillet 2023. Et même avant ? C'est une possibilité, si les dirigeants des deux clubs trouvent dans les jours à venir un compromis quant à la dernière année du joueur...

Après plusieurs saisons sans titre, le club des Hauts-de-Seine a ainsi décidé de réagir et dans le 92, Laclayat retrouvera donc Cedate Gomes-Sa, Ali Oz ou Trevor Nyakana, à un poste de pilier droit où le club de Jacky Lorenzetti et Laurent Travers cherche encore l'excellence.