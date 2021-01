"Quand je vois le comportement de certains agenais, ça fait chier" : le Top des déclas du week-end

" Quand je vois le comportement de certains agenais, ça fait chier "

Samedi soir, Agen recevait le Stade toulousain, pour la 19ème journée de Top 14. Antoine Miquel, troisième ligne du club toulousain, s'est exprimé de manière très cru après la victoire écrasante face à son ancien club (0 - 59) en conférence de presse d'après match : "On a pu dérouler notre jeu. On s'est préparé pour le week end prochain et le match de La Rochelle et je crois qu'on a respecté Agen car si on s'était arrêté de s'appliquer à 40-0 par exemple, on aurait triché. Tout le monde a apporté sa pierre à l 'édifice, y compris les remplaçants entrés en fin de match. C'est triste, quand je vois l'attitude de certains joueurs sur le terrain, ça me fait ch.... J'ai eu l'impression qu'ils baissaient les bras. Ça m'a fait de la peine."

" C'est une malédiction "

Battu à onze reprises sur les quatorze matchs de championnat qu'il a disputés jusqu'à présent, Montpellier est actuellement avant dernier du Top 14 et lutte pour le maintien. Le président Mohed Altrad est revenu sur la situation à laquelle est confrontée le MHR : "Si vous voulez savoir si je vais lâcher le club, c’est non. On a des problèmes mais les joueurs et le staff travaillent dur. C'est une malédiction. On a stabilisé nos fondamentaux, la touche et la mêlée, Quand Garbajosa était là, ce n’était pas ça. On arrive à faire des mauls désormais."

" Le groupe veut jouer, déplacer le ballon et prendre du plaisir "

Le Rugby Club toulonnais a récupéré le bonus offensif, hier soir, face au Stade français (35 - 13) lors du dernier match de la 19ème journée de championnat. En très grande forme en ce moment et auteur d'un essai, le talonneur du RCT, Christpher Tolofua s'est prononcé à propos de son club, qui vient d'arriver sur le podium du Top 14 : "Nous sommes vraiment sur une dynamique où le groupe veut jouer, déplacer le ballon et prendre du plaisir. Après avoir joué un peu avec le frein ces derniers matchs, par peur de mal faire, l'équipe a cette volonté de vouloir lâcher les chevaux, et ça se ressent sur mes performances. Maintenant, je n'aurais pas effectué ce match si le groupe n'avait pas joué dans l'avancée. L'équipe fonctionne bien, et tout le monde apporte sa pierre à l'édifice."

" Les Français seront favoris en 2023 "

Michael Cheika est revenu, pour le Midi Olympique, sur les derniers matchs de l'équipe de France, pour décrypter le jeu efficace de cette génération, qui a une capacité à rapidement marquer, qui possède un bon jeu de pression et une défense stressante : "Le XV de France utilise le pied comme une arme offensive. Les Français se sont servis du pied pour bouger la ligne de défense et se servir ensuite de ce chaos pour s’y épanouir, via des ballons de récupération. Les Tricolores sont très à l’aise sur les turnovers. En regardant l’équipe de France et sa progression, depuis l’arrivée de Fabien Galthié, je dis simplement que les Français seront favoris du Mondial 2023."

" Autant de fautes sur un match, c’est inacceptable "

Malgré un match très disputé, la Section Paloise à subit une nouvelle défaite, à domicile, face au CA Brive, ce dimanche après-midi. L'entraîneur de Pau, Thomas Domingo, s'est montré énervé via Le Figaro, à l'issue de la rencontre : "Je ressens beaucoup d’énervement. Par rapport à l’engagement, à la discipline, à plein de choses. On avait l’opportunité de récupérer des points importants, de se mettre bien au classement. Et puis on fait trop de fautes d’indiscipline : 16 fautes. Autant de fautes sur un match, c’est inacceptable. Je suis énervé par les attitudes de certains. Ils vont devoir bien regarder leur match et après on pourra discuter. On ne travaille pas ensemble, on ne respecte pas notre rugby et on passe à côté de notre match. On pouvait sortir la tête de l’eau, ce n’est pas le cas. Il va falloir réfléchir et aller de l’avant. Cela m’inquiète. J’espère que les joueurs vont ouvrir les yeux."