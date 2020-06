"Quand Fabien Galthié est arrivé à Montpellier on l'a pris pour un dingue"... Le top des déclas

" Quand Fabien Galthié est arrivé à Montpellier on l'a pris pour un dingue "

Dans un entretien accordé à Midi Olympique, le capitaine de Montpellier Fulgence Ouedraogo revient sur l'arrivée de Fabien Galthié en tant qu'entraîneur du MHR. Il évoque ses entraînements et ses choix pour marquer des joueurs. Pour rappel, l'actuel sélectionneur du XV de France avait entraîné Montpellier de 2010 à 2014, il avait notamment connu une finale contre Toulouse lors de sa première dans le club héraultais.

" Rougerie a été pour beaucoup dans notre réussite "

Il y a quelques semaines, le demi d'ouverture Brock James avait annoncé la fin de sa carrière professionnelle. Il revient aujourd'hui sur ses plus beaux souvenirs, et notamment sur le premier titre qu'il avait remporté avec l'ASM. Il évoque cette réussite notamment grâce à deux hommes Vern Cotter et Aurélien Rougerie. Le demi d'ouverture raconte également qu'il va faire son retour dans son pays natal, en Australie.

Brock James, ancien ouvreur de Clermont.Icon Sport

" Collazo s'est mis trop de pression "

L'ancien demi de mêlée et ancien président du RCT , Jérôme Gallion se dit satisfait d'avoir vu Mourad Boudjellal prendre la présidence du RCT. Mais il parle aussi de l'actuel entraîneur de Toulon Patrice Collazo et de sa première saison sous ses nouvelles couleurs.

" Je n’avais plus envie de ça "

En début de semaine dernière, le demi de mêlée d'Agen Xavier Chauveau avait annoncé la fin de sa carrière. Dans un entretien avec Midi Olympique, il explique cette décision qui n'a pas été simple à prendre surtout qu'il était âgé seulement de 27 ans.

Top 14 - Xavier Chauveau (Agen) contre PauIcon Sport

" Le déclic a eu lieu au pays de Galles "

L'entraîneur de la touche tricolore, Karim Ghezal, analyse son travail. D'ailleurs, il décrypte un match en particulier qui sera un tournant selon lui dans la construction de la touche française. Il s'agit du match à Cardiff contre le pays de Galles durant lequel les Bleus auront fait un sans-faute en touche.