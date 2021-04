Qualifications historiques, Toulouse en demi-finale... Les 5 infos pour commencer la semaine ☕️

Qualifications historiques pour La Rochelle et l'UBB

Au terme d’un quart de finale franchement pas emballant mais dont on retiendra surtout le suspense et le dénouement, l’UBB se qualifie pour les demi-finales après son succès 24 à 21 face au Racing, grâce à une pénalité de Matthieu Jalibert. Du côté de La Rochelle, les Maritimes ont livré une prestation remarquable ce samedi à Marcel-Deflandre, dans ce premier quart de finale, s’imposant largement face à Sale (45-21). La Rochelle signe l’une de ses plus belles performances au niveau européen. Les Sharks ont pris l’eau.

Toulouse file en demi-finale

Dans des conditions très pluvieuses, Toulouse est venu à bout de Clermont (12-21) ce dimanche au stade Marcel-Michelin lors du dernier quart de finale de Champions Cup. Une ultime rencontre sans essai, c'est Romain Ntamack qui a marqué tous les points de son équipe au pied et permet donc aux joueurs d'Ugo Mola de se qualifier pour le dsernier carré européen.

Chat et Lopez sortis sur blessure

Le talonneur du Racing 92 s’est blessé dès la première minute du quart de finale de Champions Cup face à l’Union Bordeaux-Bègles. C’est suite à une mauvaise réception de Buros que Chat semble s’être tordu la cheville. Il est sorti en boitant et a été remplacé par Teddy Baubigny. Du côté de Clermont, Camille Lopez est sorti sur blessure après quelques minutes de jeu seulement. Selon les premières informations le demi d'ouverture est touché à l'épaule gauche.

Massimo Cuttitta, ancien capitaine de l'Italie, nous a quittés

Celui qui porta le maillot de la Nazionale pendant une décennie (1990-2000) pour 69 sélections en fut le capitaine 22 fois. Il avait notamment été de la victoire historique contre l'Ecosse en février 2000 pour le premier match de l'Italie dans le Tournoi des 6 nations.

Deux jokers médicaux à Vannes pour la fin de saison

Le RC Vannes n’a pas perdu de temps. Jeudi, la Ligue Nationale de Rugby a officialisé la possibilité pour les clubs de recruter un joker médical ou un joueur supplémentaire entre le 9 et le 30 avril.