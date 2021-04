Qualifications historiques, coup de gueule de Spitzer... C'est le Top des déclas du week-end

" On continue de marquer l'histoire du club "

Pierre Bourgarit savoure la victoire de son équipe (45-21) contre Sale. Un succès qui amène le Stade rochelais en demi-finale de la Champions Cup pour la première fois de son histoire : " On continue de marquer l'histoire du club. Franchement, c'est énorme. Rien qu'à voir les sourires et la joie dans le vestiaire…Contrat rempli. On a hâte de passer à la suite ".

" Nos avants ont été exceptionnels "

Après la victoire de ses hommes chez les Clermontois, Ugo Mola a salué la performance de son paquet d’avants : " Notre conquête a été à la hauteur d’un quart de finale de Coupe d’Europe. On loue souvent les performances de nos trois-quarts mais on va saluer le match de nos avants. "

" Déçu pour l’ensemble du club "

Laurent Travers, entraîneur du Racing 92 s’est montré aussi déçu que réaliste en conférence de presse, suite au revers des siens sur la pelouse de l’UBB : " Déçu pour l’ensemble du club, déçu pour les joueurs qui ont tout donné. On n’a pas eu une semaine simple du tout et malgré ça, ils n’ont pas lâché, ils ont travaillé. J’aurais aimé que nos partenaires et tout le monde soit récompensé ce soir. C’est aussi dans ces moments-là qu’on crée une équipe ".

" Beaucoup de fierté ! "

Jefferson Poirot est revenu en conférence de presse sur la victoire de son équipe face au Racing 92 : " Beaucoup de fierté ! Par rapport à l’opposition déjà, le Racing est le finaliste sortant qui a de grandes ambitions dans cette compétition. Mais aussi par rapport au fait que dans l’état d’esprit ont ait eu cette capacité de se remobiliser par rapport à la semaine dernière. "

" On nous a rétorqué que le choix de la Ligue avait été d’aller au plus offrant "

La LNR a désigné Montpellier comme ville-hôte de la finale de Pro D2, ce qui a provoqué la colère de Jean-Noël Spitzer, manager de Vannes actuellement leader du championnat devant l’Usap : " Quand le choix de la ville-hôte se fait à la 26e journée, que les deux premiers sont Vannes et Perpignan, et que tu choisis Montpellier, c’est que tu manques de respect à Vannes. On nous a rétorqué que le choix de la Ligue avait été d’aller au plus offrant ".