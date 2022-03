Provale : une cagnotte pour Basilaia et son action en Ukraine

Midi Olympique a recolté le temoignage de l’ancien Catalan, Basilaia, qui vivat à Kiev se retrouve en première ligne du conflit entre Ukraine et la Russie. De sa propre initiative, il se sert de son restaurant comme camp de base pour distribuer des repas, et du materiel médical qu’il recolte via son réseau.

"J’ai décidé de maintenir mon restaurant ouvert afin de cuisiner des plats que l’on distribue aux civils, aux maisons de retraite, aux personnes handicapées. On se sert aussi de l’établissement pour recueillir et fournir des médicaments. Une partie des gars de mon équipe les amène et il y a les femmes qui gèrent les commandes. Et l’on vient de décider d’ouvrir un deuxième restaurant. Tout le monde ferme, nous, on se développe (sourire).

Le premier était situé sur la rive droite du Dniepr où il y a le centre-ville. Nous en avons désormais un deuxième à gauche du fleuve. Les civils s’organisent tout seuls, c’est assez épatant. Dès les premiers jours, nous avons aussi fait des patrouilles afin de débusquer les saboteurs et les subversifs. Ce sont ceux qui travaillent pour l’ennemi. Ils font notamment des croix pour indiquer les bâtiments à bombarder à l’armée russe. Nous traquons ces personnes. Chacun fait ce qu’il peut pour défendre la capitale”

Provale, le syndicat des clubs a mis en place une cagnotte pour soutenir son action.