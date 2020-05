Provale : les joueurs renoncent à leurs congés non pris

« Les joueurs réaffirment leur volonté de contribuer activement aux différentes mesures et efforts nécessaires pour préserver notre écosystème comme l'atteste l'accord de ceux-ci sur la remise à zéro des congés payés non pris au 30 juin 2020 », indique Provale. Un geste envers leurs employeurs et leur syndicat, l’UCPR qui souhaitait ce dispositif. Les deux instances, ainsi que la LNR doivent aussi se mettre d’accord sur une éventuelle baisse des salaires.