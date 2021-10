Prolongations à Pau, nouveau joker médical pour l'USM... Ce qu'il ne fallait pas manquer hier

La Section verrouille ses centres

Tumua Manu (28 ans) et Eliott Roudil (24 ans) ont prolongé avec la Section paloise, et ce jusqu'en 2024. Une façon d'apporter de la stabilité au club, du moins au poste de trois-quarts centre.

Montauban tient un 2e joker à la mêlée

Avec les blessures sérieuses de Nic Stirzaker et Anthony Méric, l'US Montalbanaise managée par David Gérard se devait de trouver du renfort au poste de demi de mêlée. Ce fut le cas avec Nikola Matawalu il y a un mois, ça l'est à nouveau avec l'arrivée de Louis Druart, un espoir de 20 ans de Lyon. Il est prêté jusqu'à la fin de la saison.

Aix-en-Provence se sépare de De Coninck

Lucas De Coninck, troisième ligne, et Provence rugby ont rompu le contrat qui les liait d'un commun accord. L'international belge (24 ans, 3 sélections) avait disputé 14 rencontres la saison dernière après avoir rejoint le club. On ne connaît pas encore sa destination.

Les compos de la 5ème journée de Top 14

Doan de nouveau titulaire en 9 au MHR, Kerr-Barlow et Popelin reconduits à la charnière rochelaise :

Une charnière de l'Usap avec Landajo et Tedder, Henry et Hastoy titulaires pour la Section paloise :

Hirèche capitaine pour la 100e du CAB au Stadium, Roelofse à droite de la mêlée parisienne :

Du classique à Castres, Carbonel et Belleau alignés d'entrée avec le RCT :

Un pack biarrot mené par Armitage, une charnière toulousaine Balès - Nanai-Williams :

Le Lou avec une charnière Couilloud-Berdeu, l'UBB avec une paire de centres Seuteni-Dubié :