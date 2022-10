Vous avez entraîné Bourg-en-Bresse durant treize ans. Vous avez été écarté en cours de saison dernière. Comment avez-vous vécu cette période ?

Ça a été très difficile forcément… J’ai vécu des moments compliqués l’année dernière et affectivement cela a été dur à encaisser. J’ai entraîné Bourg-en-Bresse pendant treize saisons mais avant cela j’étais joueur donc cela faisait 35 ans que j’étais au club. J’ai vécu tellement de choses à Bourg-en-Bresse que c’est forcément difficile que cela s’arrête comme ça.

Vous avez donc rebondi à Vannes en fin de saison dernière ?

Oui. Je suis content d’avoir trouvé un club qui correspond à l’idée que je me fais du rugby. Les valeurs véhiculées à Vannes me correspondent vraiment. Après six mois de repos qui m’ont fait du bien pour savoir ce que je souhaitais faire, j’ai signé à Vannes en juin.

Pro D2 - Yoann Boulanger a lontemps été l'entraîneur de Bourg-en-Bresse (Crédit photo : Julien Veyre)Rugbyrama

Comment s’est passé votre arrivée au club ?

L’intégration s’est très bien passée. Le club a été très accueillant et très gentil pour ma famille et moi. Nous sommes arrivés dans un environnement positif. À Vannes il y a vraiment une vision du rugby qui me correspond donc c’est vrai que je me suis tout de suite entendu avec le staff et sur le type de rugby que l’on voulait proposer.

En ce début de championnat, le RCV s’offre l’une des meilleures attaques du championnat, qu’est ce qui est mis en place pour obtenir une telle efficacité ?

Je pense qu’il ne faut pas séparer l’attaque et la défense, si nous sommes aussi efficaces c’est parce que l’on a trouvé un équilibre défensif qui nous permet d’avoir des opportunités pour scorer. Ce que l’on cherche c’est avoir un rugby efficace en essayant d’avoir des franchissements rapidement. L’état d’esprit et les intentions de jeu sont également importants.

Aujourd’hui, Vannes est leader de Pro D2, quels sont les objectifs cette saison ?

Le club de Vannes est un club ambitieux de par sa structuration. Forcément on veut faire partie de la première partie de tableau en allant le plus loin possible en termes de résultats. On cherche à progresser tout en prenant du plaisir pour vivre de vraies émotions, cela fait aussi partie de nos objectifs cette saison. Vivre des émotions et vivre de beaux moments tous ensemble, c’est essentiel après une saison un peu compliquée. Ce début de saison est très positif mais ce n’est que le début. On sait bien que le championnat est long et qu’il sera très serré. Je pense que c’est bien d’être leader, c’est valorisant et c’est surtout une belle récompense pour tout le travail effectué tant pour les joueurs que pour le staff.

Pro D2 - Vannes a arraché la victoire à ColomiersIcon Sport

Ce vendredi vous allez donc bataille face à Oyonnax pour conserver cette première place au classement…

On va rencontrer un adversaire de taille qui est installé depuis de nombreuses années en Pro D2 et qui a des ambitions pour monter en Top 14 avec un effectif de grande qualité. C’est un match qui se prépare comme un gros match c’est vrai. Il y a beaucoup d’envie de bien faire et de bien se préparer avec beaucoup de concentration car nous sommes bien conscients que cela sera un match difficile. Il faudra répondre présent dans l’engagement et réussir à jouer un jeu qui nous ressemble et que nous essayons de mettre en place depuis le début de la saison.

Ce match pourrait-il être un match charnière dans ce bloc et pour la suite de la saison ?

Tous les matchs sont importants en termes de résultats mais aussi pour la confiance. De match en match ça va de mieux en mieux donc je pense que cela peut être un match charnière pour la confiance oui.