Shaun, qu’avez-vous pensé de ce match ?

Je regrette que mon équipe n’ait pas su assurer le bonus dans les dix ou quinze dernières minutes. C’est dommage qu’on le perde à la fin, mais le match ne se joue pas sur la dernière action. Nous avons raté l’entame. À partir de la dixième minute, nous avons été très forts, sur un terrain difficile, face à un adversaire compliqué. Nous avons très bien joué. Nous avons maîtrisé le match. Les cinq premières minutes et les trois dernières sont juste dommageables.

Poursuivez…

Nous sommes là pour progresser et apprendre. Nous ne pouvons pas toujours réussir, et quand on se trompe, il faut apprendre, comprendre et améliorer ce qui a été raté. Normalement, nous sommes bons sur l’entame. Ce n’est pas habituel de la rater. Sur la fin de match, il faut scorer pour ne pas se retrouver dans une situation fébrile, derrière. Ça fait partie de l’apprentissage. Mais bon, on ne va pas parler que de ça. Il y a soixante minutes où nous gérons très bien, où nous jouons très bien. Nous sommes sur le bon chemin, la bonne dynamique. Maintenant, un match très important nous attend jeudi, pour clôturer une phase aller plus ou moins réussie.

Angoulême a tapé des chandelles pendant toute la première période. En réponse, vous avez fait des ballons portés. Êtes-vous satisfait du comportement de vos joueurs dans ce secteur ?

Oui, je suis très satisfait de la mêlée aussi, mais un peu déçu qu’on n’ait pas pu continuer ainsi. À la pause, les équipes font toujours le point pour changer de tactique. Soyaux a un peu plus joué en seconde période, mais nous l’avions anticipé. Avec nos occasions, nous n’avons pas pu insister sur des secteurs comme la mêlée ou les ballons portés en première mi-temps. Du coup, la seconde période a été très différente. Soyaux s’est bien adapté et nous avons un peu perdu la domination que nous avions.

Le fait d’avoir su gérer le match, malgré une entame ratée, reflète-t-il la solidité de votre équipe ?

Oui, je pense. Nous avons plusieurs manières de gagner. Il y a quinze jours, face à Provence, nous avons essayé d’envoyer du jeu et c’était compliqué. Ce soir, nous avons procédé différemment. Nous sommes là pour trouver les moyens de gagner des matchs, pour arriver à la fin en ayant la possibilité de battre deux ou trois équipes, lors des phases finales, en jouant de manière différente s’il le faut. C’est ce que nous sommes en train de développer et d’apprendre. À la mi-saison, nous sommes en route.

Il y avait des retours dans l’équipe comme Perraux, Couilloud ou Lonca. Êtes-vous rassuré que, malgré ces rotations, le collectif ait fonctionné ?

Oui, c’est rassurant ! Il y a de la qualité et de l’expérience dans notre collectif. Ce sont des joueurs qui sont avec nous depuis deux ou trois ans. C’est satisfaisant et ça donne la possibilité, à certains, de se reposer.

En première ligne, vous avez perdu Guy Millar, mais Quentin Samaran a tenu la baraque plus de 50 minutes.

Oui, nous avons beaucoup de blessés depuis le début de la saison en première ligne, mais on gère. Nous allons encore gérer la semaine prochaine, puis nous allons arriver à la fin de la phase aller. Nous ferons alors le point, il sera temps de récupérer. Il faut qu’on finisse bien et qu’on valide tout le travail qui a été fait. Ça a été dur depuis le départ. Il y a eu beaucoup d’efforts de la part de tout le monde. Avant le match, nous avons dit aux joueurs que nous avions enfin déclenché une certaine dynamique. Il faut profiter d’être dans ces moments-là et prendre du plaisir. Ça n’arrive pas tout le temps.

Est-ce important, pour la tête, d’être aujourd’hui deuxième ?

C’est bien, ça valide le travail qui est fait. En début de saison, c’était difficile, car on parlait tout le temps de classement, mais après cinq ou six matchs… On sait qu’on a une marge importante. L’objectif est d’arriver, à la fin, avec tous les éléments pour avoir notre mot à dire