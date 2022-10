Que ce fut long. Que ce fut confus. Que de maladresses. Mais à la fin, c’est Rouen qui gagne. Cette phrase pourrait à elle seule résumer ce match entre Normands et Biarrots comptant pour la neuvième journée de Pro D2. Sur le papier pourtant, le cinquième se déplaçait chez le sixième. La meilleure attaque du championnat portée par Joe Tomane, Baptiste Fariscot et consorts, affrontait la rude équipe rouennaise, formation surprise de ce début de saison. Une affiche prometteuse, que les nombreux supporters normands avaient hâte de découvrir. La montagne a accouché d’une souris et le choc s’est transformé en purge. Pour autant, grâce à cette troisième victoire consécutive, Rouen ne se cache plus et affiche ses ambitions. Les Normands, 14ème la saison dernière et 15ème avant l’arrêt du championnat en 2020, sont désormais provisoirement deuxièmes. On dit qu’il faut parfois gagner moche. Les hommes de Nicolas Godignon l’ont fait et c’est tout ce qui compte en Normandie ce soir.

Deux mi-temps : même scénario

Pas beaucoup d’actions à décrire dans ce match pour être tout à fait honnête. Bien rentré dans la rencontre, Rouen a voulu mettre du rythme d’entrée, mais la précipitation des coéquipiers de Joris Lezat ne permettait pas aux locaux d’inscrire un premier essai. C’est finalement sur le pied de l’arrière Peter Lydon (homme du match par ailleurs), que les Rouennais se tournaient. D’abord grâce à sa réussite face aux perches (4 sur 5), capitale dans une rencontre si fermée. De plus sur sa capacité à renverser la pression avec un jeu au pied très long, qui a rendu fou les Biarrots pendant une grande partie du match. Nicolas Godignon, le manager rouennais, glissait même à nos confrères de Canal + durant le premier acte, qu’à ce jeu, les Biarrots n’y arriveraient pas.

Les dix premières minutes de jeu étaient plutôt prometteuses pour les locaux qui menaient 6 à 0. Biarritz, à la peine, se séparait trop rapidement du ballon avec une occupation hasardeuse. Pire, dès qu’ils souhaitaient mettre du rythme, les Basques faisaient tomber le cuir. A l’expérience néanmoins, les visiteurs revenaient à trois points grâce à la botte de Baptiste Germain (6-3, 40ème). Le second acte était le même que le premier à la différence près que Biarritz avait désormais la « maîtrise ». Du moins, mettait plus de pression, avait la possession et occupait le camp adverse. Malheureusement pour les Basques, comme les Rouennais en première période, les maladresses polluaient les offensives et le match se crispait. Revenus à hauteur avec le pied de Germain, les Biarrots prenaient même l’avantage à sept minutes du terme grâce à Gilles Bosch (6-9). Ils gâchaient l’occasion de conclure la rencontre sur la seule véritable action d’envergure avec un énième en-avant à quelques centimètres de l’en-but.

La dernière mêlée décisive

Biarritz n’a pas su tuer le match, Rouen l’a bien compris. Et quelques secondes après être passés derrière au score, les Rouennais faisaient l’effort sur le renvoi et Lucas Costa grattait le ballon et permettait à Lydon d’égaliser. Avec au moins du suspense, cette fin de match restait confuse. Et sur la dernière mêlée, après un en-avant biarrot, les huit avants de Rouen concassaient ceux du BO, offrant à Peter Lydon la balle de match. A plus de 40 mètres à droite, l’arrière ne tremblait pas et offrait la victoire à son équipe. C’est désormais une évidence, il faudra compter sur Rouen cette saison et pas seulement pour le maintien.