Nevers - Biarritz

Après un début de saison raté, le Biarritz olympique se déplace à Nevers pour le match d'ouverture de la 4ème journée de Pro D2. Avec une seule victoire au compteur, les Biarrots pointent pour le moment à la quatorzième place. De son côté, Nevers reste sur deux victoires consécutives et brigue une place dans le top 6. Vainqueur d'un petit point à Massy la semaine dernière, il se pourrait que les Neversois s'inclinent face à un BO sous pression, déjà presque obligé de s'imposer.

Quel est votre pronostic ? Sondage 1909 vote(s) Nevers Nul Biarritz

Notre pronostic : victoire de Biarritz

Vannes - Carcassonne

Fort d'une victoire dans le derby face à Béziers la semaine dernière, Carcassonne semble avoir définitivement lancé sa saison. Avec deux victoires pour une défaite, les hommes de la Cité se rendent ce vendredi à Vannes. Les Bretons, qui ont été défaits à Rouen à l'occasion de la dernière journée, figurent actuellement à la 11ème place de Pro D2, avec 6 points pris depuis le début du championnat. Un début de championnat qui pousse à penser que, face à Vannes, Carcassonne pourrait enchaîner un troisième succès de rang.

Quel est votre pronostic ? Sondage 1781 vote(s) Vannes Nul Carcassonne

Notre pronostic : victoire de Carcassonne

Aurillac - Massy

Victorieux d'un petit point lors de la 3ème journée sur la pelouse de Soyaux-Angoulême, Aurillac reçoit Massy pour le compte de la 4ème journée de Pro D2. Les Massicois, qui n'ont pas encore gagné un match depuis le début de la saison, ont de fortes chances de voir leur série noire se poursuivre sur la pelouse du stade Jean-Alric. D'autant plus qu'Aurillac est parvenu à s'imposer lors de ses deux derniers matchs.

Quel est votre pronostic ? Sondage 1588 vote(s) Aurillac Nul Massy

Notre pronostic : victoire d'Aurillac

Agen - Colomiers

Défait de peu par Montauban la semaine dernière, Agen accueille Colomiers à Armandie ce vendredi. Avec une victoire obtenue en début de saison suivie de deux défaites, le SUA se doit de gagner s'il souhaite continuer à espérer une place en phases finales. Pour Colomiers, vainqueur de Provence lors de la dernière journée, une victoire à Agen permettrait de se rapprocher du podium de Pro D2. Une chose est sure, ce derby de la Garonne s'annonce électrique.

Quel est votre pronostic ? Sondage 1735 vote(s) Agen Nul Colomiers

Notre pronostic : victoire d'Agen

Grenoble - Rouen

Depuis le début de la saison, Rouen ne s'arrête plus. Quatorzième à l'issue du dernier exercice, le club de Normandie compte pour le moment 3 victoires en autant de matchs et fait la course en tête. Mais cette série pourrait prendre fin en terres iséroises. Battu par Oyonnax pour la première fois la semaine dernière, Grenoble veut se racheter. Dans ce contexte, poussés par leur public, les hommes de Fabien Gengenbacher devraient être en mesure de s'imposer.

Quel est votre pronostic ? Sondage 1718 vote(s) Grenoble Nul Rouen

Notre pronostic : victoire de Grenoble

Béziers - Montauban

Après s'être déplacé à Carcassonne, Béziers reçoit Montauban au stade Raoul-Barrière. Cette rencontre, qui s'annonce âpre et disputée, voit s'opposer deux équipes habituées aux joutes du Pro D2. Lors du dernier exercice, les deux clubs s'étaient imposés à domicile et un scénario similaire pourrait se reproduire cette saison. Sur leur pelouse, les joueurs de Pierre Caillet auront à coeur de se relever de la défaite infligée par Carcassonne.

Quel est votre pronostic ? Sondage 1652 vote(s) Béziers Nul Montauban

Notre pronostic : victoire de Béziers

Provence - Soyaux-Angoulême

Et si Provence signait son premier succès face à Soyeux-Angoulême ? Sans aucune victoire en 3 matchs, Provence déçoit en ce début de saison. Parmi les favoris avant le lancement du championnat suite à un recrutement XXL, les joueurs aixois sont contraints de gagner. Du côté des Angoumoisins, le début de saison est moins difficile, ils ont obtenu 6 points depuis le début du championnat. Mais à domicile contre le promu, Provence devrait pouvoir enfin lancer son compteur de victoires.

Quel est votre pronostic ? Sondage 1622 vote(s) Provence Nul Soyaux-Angoulême

Notre pronostic : victoire de Provence rugby

Mont-de-Marsan - Oyonnax

Après une victoire difficile obtenue à Aguilera la semaine dernière, les Montois sont en confiance. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que dans ce choc de la 4ème journée ils en auront besoin. Opposés à Oyonnax, les Montois récupèreraient la seconde place des Oyomen en cas de victoire. Mais les joueurs de Joe El Abd ne comptent évidemment pas se laisser faire. Faciles vainqueurs de Grenoble à domicile, ils auront également une grosse carte à jouer ce vendredi.

Quel est votre pronostic ? Sondage 1731 vote(s) Mont-de-Marsan Nul Oyonnax

Notre pronostic : victoire de Mont-de-Marsan