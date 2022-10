Après avoir poussé un tonitruant coup de gueule, la semaine dernière, Mauricio Reggiardo a joué la carte de l’apaisement avant le déplacement à Grenoble (vendredi 19h30). Derrière le patron du sportif, le staff et les joueurs ont suivi le même raisonnement. Preuve s’il en fallait que tout le monde reste sur la même longueur : "On était déçus après Oyonnax, a avoué l'entraîneur des trois-quarts Stéphane Glas. C’est un match serré, où l’on perd deux points. Après, on a eu les occasions de le gagner au pied. On a inscrit trois tentatives sur sept seulement… Ça nous plombe. On a manqué de réussite. Mais, dans l’état d’esprit et dans le combat, on a été présents."

C’était bien le minimum que les supporters des Noirs pouvaient attendre à la suite d’un premier bloc qui a frisé la catastrophe industrielle : quatre revers, pour une victoire. "On peut oublier les cinq premiers matchs, a tranché l'ouvreur Enzo Selponi. On doit apprendre de ça. Face à Oyonnax, on a touché du doigt ce qui était notre identité l’année dernière." Vous l’avez bien compris, du côté des Bouches-du-Rhône, on préfère voir le verre à moitié plein pour éviter de tomber dans la sinistrose : Provence n'est qu'à six points du Top 6. Mais, après seulement six journées, le débours est déjà inquiétant.

Grenoble, une autopsie à cœur ouvert pour Provence Rugby

En direction des Alpes, les Méditerranéens cherchent à vérifier si le slogan "la montagne ça vous gagne" est toujours d'actualité. La saison passée, ils ont joué une mauvaise blague aux Rouge et Bleu (6-9, 1er avril). L'anecdote ne fait pas sourire le staff, qui préfère se focaliser sur le manque de régularité de leurs ouailles. Les partenaires de Malet n'ont pas encore enchaîné deux bonnes performances de rang : "C’est difficile d’affirmer que l’équipe monte en puissance, a poursuivi Glas. Oyonnax a rassuré nos joueurs. Mais, c’est un seul match. On va voir le match à Grenoble. Si on fait le même match, on trouverait de la constance."

Face à un deuxième bloc bien plus épais que le précédent (déplacements à Grenoble, à Nevers, à Béziers pour la seule réception de Montauban), les pensionnaires de Maurice-David ont tout intérêt à trouver rapidement la bonne carburation. "On sait se mettre au niveau de l’adversaire, s’est rassuré Reggiardo. C’est un bloc très dur. Il faut garder cet état d’esprit et notre intensité. Mais on a un effectif capable de rivaliser avec tout le monde. Notre effectif est large et costaud. J’aurais aimé que mes joueurs soient récompensés contre Oyonnax. On en garde un petit goût amer."

Contre Grenoble (17 points), la bande à Jonathan Ruru doit se servir de cette déception pour basculer dans la bonne partie du classement, et débuter une remontée vers les places qualificatives à la phase finale : "On a montré un vrai visage face à Oyonnax, a insisté Selponi. On est allés les chercher défensivement, on a bougé le ballon. Désormais, on se doit d’aller combattre durement contre un prétendant à la montée. On doit démarrer ce deuxième bloc par une note positive." Provence Rugby a basculé dans la méthode Coué.