Colomiers dans le money-time !

Ce premier match du multiplex opposait deux bêtes blessées puisque Colomiers comme Béziers s'étaient inclinés il y a de cela deux semaines. Malgré pas mal d'indiscipline en début de rencontre les Biterrois réussissaient tout de même à imposer leur rythme avec un essai dès la 9ème minute de jeu. Tout au long de la première période l'imprécision régnait mais c'est tout de même l'ASBH qui rentrait aux vestiaires avec l'avantage (11-3). En seconde période Colomiers bien qu'un brin indiscipliné ne s'avouât pas vaincu en revenant au score en grande partie grâce au pied de Séguy. 17-17 quand il restait encore dix minutes à jouer. 78e minute de jeu, Romuald Seguy tapait la pénalité de la gagne. Colomiers se rassure quand Béziers concède sa première défaite à domicile.

Vannes fait tomber le leader

En première période les Vannetais dominaient légèrement les débats sans pour autant que les visiteurs du jour soient totalement dominés avec une belle pression défensive. Les locaux prenaient de l'avance avant la pause avec un essai de Nathanaël Hulleu. Le leader du moment rentrait donc aux vestiaires pas vraiment rassuré. Malgré un regain d'énergie en tout début de seconde période, Grenoble ne parvenait pas à prendre le dessus et c'est un RCV mieux organisé et plus pragmatique qui remportait le bras de fer. Avec la défaite d'Oyonnax, Vannes devient donc leader !

Mont-de-Marsan joue à se faire peur

Les deux équipes n'ont vraiment pas perdu de temps puisque dans les toutes premières minutes de jeu le compteur affichait déjà 7-7. Et ce sont bien les promus de Vincent Etcheto qui ont frappé en premier avant de voir les locaux réagir sans tarder. Mais les Montois ont joué avec le feu, laissant même le SAXV prendre le dessus (16-20 à la mi-temps). En deuxième période, le Stade montois reprenait l'avantage pour finalement s'imposer avec une bonne longueur d'avance. En tout cas les locaux ont eu chaud face à des promus qui ont une nouvelle fois tenu toutes leurs promesses.

Nevers assure en se nourrissant des fautes adverses

Ce fut un match un peu long au démarrage entre deux équipes qui avaient toutes deux une carte à jouer. Menait peu avant la pause, Nevers faisait parler l'orgueil pour reprendre un maigre avantage d'un point. Au retour des vestiaires les hommes de Xavier Péméja saisissaient la moindre occasion en profitant de la réussite au pied de leur buteur pour se donner de l'air. Les nombreuses fautes des Rouennais leur coûteront le match. Un résultat qui fait tache, eux, qui étaient auteurs d'un beau début de saison. Nevers assure et se rapproche des six premières places tant convoitées.

Agen déroule

Dans un stade comble, le SUA commençait fort avec un essai de Takulua (4e). Malgré la résistance des Aurillacois rien n'y faisait et Agen commençait à sérieusement mettre son jeu en place en faisant preuve d'un réalisme plus qu'intéressant (trois essais en première période). Malgré les efforts des visiteurs du jour, Agen continuait d'enfoncer le clou au retour des vestiaires. Les hommes de Bernard Goutta ont fait un match abouti qui leur permet de relever la tête après un premier bloc mitigé.

Massy s'offre l'exploit en terre audoise

Quel match des Massicois ! 0-17 à la pause. Les Carcassonnais commettaient des petites erreurs qui permettaient aux promus de s'exprimer pleinement offensivement avec trois essais. Alors forcément, les Carcassonnais se devaient de réagir et les mots de Christian Labit ont très certainement fait du bien mais visiblement pas assez, la faute à quoi ? Encore à l'indiscipline pour les Audois qui se font une nouvelle fois piéger, laissant les promus s'offrir leur première victoire à l'extérieur. Un exploit précieux dans la lutte pour le maintien de Massy

Provence Rugby se rassure timidement...

Cette rencontre était certainement la plus fermée de cette soirée de Pro D2. Il faut dire que Provence Rugby devait impérativement s'imposer pour se rassurer quand Oyonnax pouvait faire le gros coup après la défaite de Grenoble. Dans un match très serré, c'est Bouhedjeur qui soulageait les siens avec un essai qui tombait à pic pour les hommes de Mauricio Reggiardo qui avait jusqu'ici du mal à trouver la bonne formule. Mais c'était sans compter sur les ambitieux Oyonnaxiens qui profitaient d'une bonne relance de Callandret pour revenir au score grâce à un essai d'Ensor. Finalement les deux équipes se rendaient coup pour coup et les rebondissements n'en finissait plus. Oyonnax offrait une dernière cartouche aux locaux avec une pénalité qui permettait à Provence Rugby de revenir au score. 19-19 à la 75e minute de jeu... Et personne n'aura vraiment le dernier mot.