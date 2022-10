Avec une seule victoire depuis le début de la saison et une quatorzième place au classement avant cette rencontre, loin, très loin des ambitions de top six annoncées, Provence Rugby n’avait (déjà) pas le droit à l’erreur ce vendredi soir, pour le premier match du second bloc. Longtemps mené par Oyonnax, le club provençal a finalement accroché les deux points du nul, grâce à une pénalité de Massip à sept minutes de la fin.

Plus d'informations à venir...