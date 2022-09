Colomiers - Vannes

C'est l'affiche du jeudi soir cette semaine ! Deux équipes en forme, Colomiers et Vannes, se retrouvent pour un duel excitant au stade Michel-Bendichou. Une rencontre au goût de revanche, puisque rappelez-vous la saison passée les Bretons avaient créé la surprise sur la pelouse columérène, en l'emportant de six points. Mais cette saison, les hommes de Julien Sarraute, actuellement troisièmes, semblent dans une très belle passe.

Ils viennent de signer sur le terrain d'Agen, leur troisième succès en quatre rencontres cette saison et s'avancent en favori face aux Vannetais, qui brillent principalement à la Rabine en ce début d'exercice. Même s'il faut toujours se méfier du RCV, nous voyons les Columérins vainqueurs.

Notre pronostic : victoire de Colomiers

Biarritz - Carcassonne

Duel également alléchant entre Biarrots et Carcassonnais à Aguiléra. Pour ce match qui se jouera exceptionnellement à 19h, les derniers relégués du Top 14 partent avec un statut de favori. Malgré leur peu enviable 13e place au classement de Pro D2, les Basques n'ont pas été gâtés par le calendrier et sont désormais dans l'obligation de gagner pour continuer à suivre le bon wagon. Face à l'ambitieux BO, Carcassonne connaît lui aussi des débuts mitigés.

S'ils ont assuré à domicile, avec des victoires sur Montauban et Béziers, les hommes de Christian Labit ont plus de mal à l'extérieur, puisqu'ils se sont inclinés sur les pelouses de Colomiers et Vannes. À Biarritz, cela risque une nouvelle fois d'être compliqué.

Notre pronostic : victoire de Biarritz

Massy - Provence Rugby

Massy est toujours à la recherche de sa première victoire de la saison. Sans avoir démérité contre Nevers et Aurillac, lors des deux dernières journées de championnat, les hommes de Julien Maréchal n'ont réussi à décrocher qu'un seul point de bonus défensif cette saison. Mais le premier succès pourrait arriver ce vendredi, au stade Jules-Ladoumègue, face à Provence Rugby.

Déjà, parce qu'il faut confirmer ces promesses semées ces deux dernières semaines et aussi parce qu'il faut absolument ramener des points pour ne pas déjà être en grande difficulté au classement. De l'autre côté, Provence Rugby est une des équipes les plus irrégulières du championnat et, rappelez-vous, c'était incliné par deux fois face à Narbonne l'année dernière. De quoi de donner de l'espoir aux Essonnais ? Sûrement...

Notre pronostic : victoire de Massy, bonus défensif pour Provence Rugby

Oyonnax - Nevers

Décidément, cette cinquième journée de Pro D2 offre des duels très intéressants. Celui entre Oyonnax et Nevers tiendra particulièrement en haleine lors du multiplex, puisqu'il oppose deux équipes présentes en demi-finale l'an dernier. Mais en ce début de saison, il semble qu'une équipe soit un brin au-dessus de l'autre.

Oyonnax, qui jouera à domicile qui plus est, est une des équipes les plus impressionnantes de ce début de championnat à Charles-Mathon. Nevers n'arrive de son côté pas à retrouver ses facilités de l'année dernière et a failli se faire surprendre par les promus Soyaux-Angoulême et Massy puis par Biarritz au Pré-Fleuri. Pour ce match, les Oyomen pourraient s'imposer largement.

Notre pronostic : victoire d'Oyonnax avec le bonus offensif

Soyaux-Angoulême - Béziers

Soyaux-Angoulême n'a pas la tête d'un promu en ce début de saison, mais il manque cruellement du réalisme en fin de match à ces Angoumoisins pour espérer être plus haut dans le classement. Avec seulement une victoire, les hommes de Vincent Etcheto sont passés tout proche du graal à Nevers et contre Aurillac, mais n'ont au final que six petits points au classement. Face à eux, se dressent des Biterrois forts d'une grosse victoire contre Montauban la semaine dernière.

Les Héraultais, qui accrochent tout le monde depuis le début de la saison, semblent un niveau au-dessus et voudront confirmer leur bonne forme en utilisant leur puissance de frappe offensive.

Notre pronostic : victoire de Béziers

Montauban - Mont-de-Marsan

Mont-de-Marsan n'a pas ralenti la cadence par rapport à la saison dernière. Les Montois sont de nouveau leaders de Pro D2 après un gros début de saison, dans lequel ils se sont imposés à Biarritz, face à Oyonnax et contre Aurillac. Impressionnants les hommes de Julien Tastet se rendent à Sapiac ce vendredi, avec l'ambition de faire un nouveau gros coup.

Ceux qui s'étaient inclinés sur la sirène l'an dernier affrontent cette fois des Montalbanais en besoin urgent de victoire, après la défaite à Béziers. Quatorzièmes, les hommes de David Gérard doivent accrocher le bon wagon, celui du top 6, et cela passe par une victoire face aux Montois. Cette rencontre promet.

Notre pronostic : victoire de Mont-de-Marsan, bonus défensif pour Montauban

Grenoble - Aurillac

Deux belles surprises de ce début de saison. Alors qu'ils n'avaient pas réussi à accrocher le top 6 l'année dernière, et s'étaient même trouvés en situation compliquée, Grenoblois et Aurillacois sont actuellement deuxièmes et cinquièmes du championnat. Ce match devrait donc nous donner un beau spectacle au Stade des Alpes.

Si les Aurillacois ont montré quelques failles à l'extérieur, Grenoble est de son côté serein cette saison et n'a pas encore connu la défaite sur ses terres. Nous les voyons rester juste derrière le Stade montois au classement.

Notre pronostic : victoire de Grenoble

Rouen - Agen

Enfin, cette journée s'achève sur un match qui promet d'être indécis entre Rouen, aussi une belle surprise de ce début de saison et Agen, qui a connu plus de difficultés. Avec leur victoire sur la pelouse de Provence Rugby pour lancer le championnat, on pensait les Agenais bien partis, mais ils ont finalement connu trois défaites de rang ensuite, avec trois bonus défensifs.

Rouen a lui su confirmer son succès inaugural à Massy, en faisant tomber Colomiers et Vannes et se retrouve en bonne position alors même que l'objectif de la saison est le maintien du club dans l'antichambre de l'élite. Pour ce match, nous misons sur la continuité.

Notre pronostic : victoire de Rouen, bonus défensif pour Agen