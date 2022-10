"Il n'y aura pas de miracle, le match est perdu", les mots du Manager des Bretons à la mi-temps sont sans appel, 42-0 pour Oyonnax, circulez il n’y a plus rien à voir…Enfin presque. Même si en seconde période Vannes a fait l’effort de résister, il était déjà beaucoup trop tard. Victime d’une entame de match cauchemardesque, les Vannetais vont subir les vagues rouge et noire et craquer à six reprises rien qu'en première période, la faute à une défense apathique, véritable motte de beurre. Les Bretons ne rentreront jamais véritablement dans la rencontre. En face tout a réussi, comme à l’entraînement véritable démonstration. Huit essais, à noter le doublé de Laclayat et Soulan. Score final sans appel 56-7.

