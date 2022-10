La défaite à Provence Rugby pourrait donc être celle de trop. Selon nos informations, le manager de l'USM David Gérard, arrivé au club en 2021, pourrait être limogé à la fin de la journée. Plusieurs réunions sont prévues avec le président Jean-Claude Maillard, le staff et les joueurs, dont une décisive à 19h30. L'ancien entraîneur des avants lyonnais pourrait payer la mauvaise passe de l'USM, qui ne s'est plus imposée en championnat depuis plus d'un mois et qui est actuellement dernier du classement.

C'est David Aucagne, arrivé cet été, qui devrait reprendre le flambeau en tant qu'entraîneur principal, alors que Florent Wieczorek et David Byrnes resteraient au club. C'est un week-end de la Toussaint agité qui se profile à Montauban, avant une rencontre décisive face à Massy vendredi prochain.