Son absence avait grandement manqué au collectif oyonnaxien ces dernières semaines. De retour à Agen après avoir manqué le second bloc dans son intégralité, Théo Millet a réalisé une prestation de haut vol. Après avoir analysé le jeu du SUA, il savait à quoi s’attendre et qu’il serait particulièrement sollicité. Cela s’est confirmé, et il a été à la hauteur.

Au four et au moulin en défense, c’est lui qui a suivi à la trace et qui a contenu Ramoka, le fer de lance lot-et-garonnais. Le Fidjien a en effet tenté avec son compère Sloan de forcer le verrou oyonnaxien. Mais l’ancien parisien s’est également illustré ballon en main dans un registre frontal aussi. Lors de chaque intervention, il a su mettre son équipe dans l’avancée, monopolisant au passage deux à trois défenseurs locaux. Sans doute le joueur le plus dans l’avancée avec Grice lors de cette partie. Comme un symbole, c’est d’ailleurs le centre qui est venu tuer le match à Armandie.

Alors que le SUA reprenait du poil de la bête, Oyo appuyait sur l’accélérateur. Après une chandelle, Millet est venu conclure un magnifique mouvement des trois-quarts. Petit à petit, ce jeune joueur de 25 ans devient le régulateur de cette ligne de trois-quarts de l’Ain. Il est en tout cas un cadre incontesté du dispositif de Joe El Abd. Aussi, son association avec Florian Vialelle est de plus en plus précieuse. Les deux hommes se trouvent facilement et ont perfectionné leurs automatismes défensivement. Cela s’est traduit lors d’une rencontre cadenassée à Armandie.

Par Mathieu Vich