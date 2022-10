En véritable courroie de transmission, il aura impulsé toute la rencontre les bonnes décisions. Auteur d’une partition solide, son association avec Charlie Cassang fut prépondérante dans le premier succès à l’extérieur du leader du championnat. Animation, occupation, drop-goal claqué au moment opportun, le demi d’ouverture d’Oyonnax a récité son rugby avec talent. Seul bémol, une transmission mal maîtrisée dans le jeu courant alors que le jeu aspirait vers les extérieurs face à des Héraultais en infériorité numérique et un essai en contre encaissé. Pas suffisant pour ternir une prestation à la hauteur d’un groupe qui assume sa montée en puissance.

Il suffisait d’observer les félicitations d’usage de son manager Joe El Abd auprès de son protégé quand ils se sont croisés dans les couloirs du vestiaire et les larges sourires affichés pour mesurer la performance du garçon qui avait prolongé jusqu’en 2024 cet été : "On a attendu jusqu’à la dernière minute, Justin revenait de blessure, donc nous avions pris nos précautions jusqu’au dernier moment pour s’assurer qu’il était disposé à tenir notre jeu. Mais quel match de Justin, un gamin de 20 ans qui débarque au dernier moment et qui fait preuve d’autant de maîtrise. C’est une bonne nouvelle pour nous et notre avenir." Et une solution supplémentaire pérenne pour les Hauts-Bugistes dans la rotation de l’effectif.

Par Rémi Rugiero