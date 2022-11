Vous accrochez le match nul à Sapiac, c'est un résultat qui vous satisfait ?

On va se satisfaire des deux points puisqu'on finit malgré tout le match dans notre camp et on peut aussi vite être sous pression en cas de décision arbitrale défavorable, voire perdre le match. Donc on va s'en satisfaire même si je pense qu'à la vidéo, on va voir qu'on avait les moyens de l'emporter. Il y a deux essais à zéro et entre les plusieurs points laissés pied et les plusieurs situations dans les 22 mètres de Montauban... Il n'a pas manqué grand-chose pour l'emporter.

Maxime Lafage, pourtant si régulier, a en effet laissé huit points en route face aux perches...

Après avec l'état du terrain aussi... Il faudra lui demander mais je pense que ce n'était pas facile d'avoir ses appuis non plus. Le buteur de Montauban en deuxième mi-temps (Tedo Abzhandadze, NDLR) en loupe une aussi, assez éloignée mais quasiment en face.

Malgré cela, trouvez-vous que Vannes a plutôt dominé dans l'occupation du terrain ? Nick Abendanon a semblé être partout.

Nick a fait un grand match. Il a été bon sous les balles hautes sous pression, il a été régulièrement plutôt bon sur son jeu au pied, ce qui n'est pas toujours le cas. Il a su trouver des ballons vissés qui nous ont soulagé, dont une sur une contre-attaque dans nos 22 mètres. Il a aussi eu les rebonds favorables. C'est pour cela qu'il a fait une carrière pareille je pense (sourire).

Par contre, cela a été peut-être plus compliqué face à la conquête montalbanaise ?

Oui, il y a cette touche à cinq mètres mais on la perd tout seul puisque le lancer n'est pas droit. Après, on a effectivement subi dans le combat collectif : mauls et mêlées. Il y a plusieurs facteurs pour expliquer cela. Déjà le paquet d'avants de Montauban, qui est un paquet d'avants extrêmement dense avec des joueurs très solides. Ensuite, je pense que dans ces conditions avec le manque d'appuis au sol fait que le pack le plus lourd est avantagé. Et clairement, c'était le leur. Nous de notre côté, on doit être plus intelligents. À vouloir tout batailler en l'air en touche, fatalement, on s'expose au sol. On s'est un peu trompé dans cette stratégie et heureusement en fin de match, on prend la décision d'envoyer en l'air seulement un sauteur et on prend le ballon.

Vous êtes le trouble-fête du championnat à l'extérieur ?

Et c'est bien ! J'aime bien cet état d'esprit de préparer les matchs à la maison et à l'extérieur de la même façon. On n'est pas un club qui se met trop la pression par rapport à ça, on vit les matchs les uns après les autres. Ça permet de voyager avec un bon état d'esprit et de recevoir sans pression excessive aussi.

Ce sont au final deux points qui vont compter ?

Nous sommes deuxièmes au classement britannique avec un break de fait sur le septième. Sachant qu'on a quand même joué plus à l'extérieur qu'à domicile et qu'on n'a pas eu un calendrier facile... Il faut que l'effectif soit prêt à batailler partout.?

Vous aviez décidé de faire confiance à plusieurs jeunes. Pourquoi ce choix ?

C'est important de développer aussi le club. Montauban est un bon test, un bon révélateur. Il n'y a pas de meilleur moment pour le faire. Les lancer à domicile contre une équipe qui fait tourner ? Au final quelle évaluation on aura ? Donc c'était important dans l'avenir du club et pour ce qui est du résultat à court terme, le staff en tire des enseignements.

Lesquels ?

Je suis content. C'est bien. Nos ailiers ne doivent juste pas sortir avec des crampes, ils n'ont qu'à s'entraîner plus fort le lundi (rires) !