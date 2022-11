Le spectacle n'a pas été au rendez-vous ce soir. Mais l'essentiel n'était-il pas simplement de gagner après les deux défaites à Mont-de-Marsan et contre Montauban ?

En ce moment on n'a pas tous les coups avec nous comme ça a pu être le cas dans le passé. Ce qui était essentiel après le match de la semaine dernière, c'était de se remobiliser. Mettre de l'engagement et retrouver cette force collective qui se dégageait depuis longtemps. Parce que c'est notre identité. Faire un match dans les basiques, et dans la conquête. On n'a pas passé une bonne semaine et on avait besoin de se retrouver dedans. La conquête n'est pas parfaite, c'est encore approximatif mais on voulait montrer de la détermination.

Dans les fondamentaux, sans être bien supérieurs, vous avez montré une certaine maîtrise...

On a bien défendu, on les a embêtés. De toute façon, l'hiver arrive et il va falloir être conquérant. Les années d'avant, on était en difficulté dans cette période. Maintenant, il faut qu'on revienne sur les bases et sur la solidarité qu'il y a toujours eue dans cette équipe. C'est ce qui va nous faire avancer et gagner des points au classement.

Au classement, justement, vous êtes quatrième. De quoi travailler de façon sereine...

Cela fait quatre ans qu'on joue le haut de tableau. On est ambitieux, et surtout il ne faut pas s'arrêter là. On veut faire mieux que l'année dernière et recevoir le barrage. C'est ce qu'on cherche, c'est pourquoi on ne doit pas être attentistes, rester dans un certain confort. C'est ce qui nous est arrivé lors des deux dernières saisons. On était dans le top 4 avant de tomber et de devoir aller à Oyonnax. Même en faisant de bons matchs, on a perdu les deux barrages parce que c'est trop difficile. Aujourd'hui, ce n'était pas flamboyant mais on a gagné et c'est bon pour cet objectif de finir dans le top 4.

Après la défaite à domicile la semaine passée, est-il impératif de récupérer les points perdus à l'extérieur ?

On est une équipe qui dégage de la solidarité. J'étais blessé mais ils ont prouvé par le passé qu'ils pouvaient rattraper la défaite à la maison contre Vannes en gagnant à Béziers et à Agen. De toute façon on joue tous les matchs à fond, c'est super important. L'idée est de terminer la première partie de saison dans les quatre. Être dans les clous de notre objectif à mi-parcours, ça nous permettrait de passer de bonnes fêtes.

Et comment vous êtes-vous senti pour votre retour à la compétition ?

Je me languissais, ça fait vraiment du bien. C'est que du bonheur de revenir sur une victoire à la maison. En plus sur un match d'hiver où ça joue énormément devant et il n'y a pas beaucoup de rythme (rires). L'an dernier je me blesse lors du dernier match de championnat, je ne dispute pas le barrage. Deux ans avant, j'étais opéré de l'épaule, là j'ai enchaîné avec le pec... C'est très frustrant pour moi car j'ai 26 ans et j'ai envie de m'exprimer. Aujourd'hui je suis super content de revenir sur le terrain.