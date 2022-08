Les Montois reprennent les bonnes habitudes

Finaliste malheureux de Pro D2 la saison passée, Mont-de-Marsan retrouvait son public du stade André-et-Guy Boniface avec la réception d’Aurillac pour cette nouvelle saison. Si les deux équipes ont chacune marqué un essai en première mi-temps, les Montois, épouvantails du dernier exercice, sont parvenus à prendre le large durant le second acte jusqu’à enlever le bonus offensif à la sirène. Du déchet technique, certes, mais une victoire confortable pour les Jaune et Noir (40-18) qui suit celle qu’ils avaient déjà obtenue face au même adversaire en match amical (31-24). Prochain rendez-vous pour Mont-de-Marsan à Béziers la semaine prochaine.

Colomiers trop juste pour le bonus offensif

Il aura fallu attendre la 35ème minute pour voir les Columérins trouver une faille dans la défense de Carcassonne. Décalé sur son aile à la sortie d’une mêlée, l’ailier Valentin Saurs marquait en coin et permettait à son équipe de se défaire d’une formation carcassonnaise jusqu’ici accrocheuse. Colomiers regagnait les vestiaires sur le score de 14-6 grâce à l’efficacité de son buteur Thomas Girard, auteur de trois pénalités sur les quarante premières minutes. Les joueurs à la Colombe ont globalement maîtrisé la suite de la rencontre, sans jamais réussir toutefois à empocher un bonus offensif qui ne tenait qu’à un essai supplémentaire après leur essai de pénalité (55e). La semaine prochaine, Colomiers se déplacera à Rouen, large vainqueur à Massy ce vendredi.

Rokodoguni fait déjà des étincelles avec Montauban

Sur la pelouse de Sapiac, l’ailier Semesa Rokodoguni, arrivé à l’intersaison, a réalisé une première en Pro D2 très convaincante. Proche d’inscrire un essai en début de match, refusé pour avoir mordu la ligne de touche, l’ancien joueur de Bath a fini dans l’en-but en seconde période (57e). Sa vitesse et sa puissance ont mis les siens dans l'avancée tandis que son essai a permis aux Montalbanais de se détacher d’une formation neversoise pourtant bien en place. Nevers a réduit la marque en fin de match grâce à un essai de Beaudaux, insuffisant pour arracher un bonus défensif (29-20).

A noter également l'efficacité du buteur Jérôme Bosviel, auteur de seize points au pied sur les vingt-neuf inscrits par son équipe. Les joueurs de David Gérard se tournent désormais vers leur prochaine rencontre à Carcassonne.

Massy a eu le trac

Le retour du club de l’Essonne en Pro D2 était attendu, mais Massy a eu du mal à entrer dans son championnat. Dans un match face à un autre prétendant au maintien, le Rouen de Nicolas Godignon, les Essonniens ont d’abord pris la marrée, que ce soit sur leurs extérieurs ou au tableau d’affichage. Menés 23-0 au cours de la première période, ils ont dû attendre la fin du premier acte pour (enfin) réagir avec un essai de Loubière.

Mais face à des Normands maîtres de leur match, les Bleu et Noir n’ont jamais vraiment pu croire à une remontée au score. Malgré deux banderilles tardives, ils encaissaient un dernier essai dans les dernières minutes, qui sonnait le glas de la rencontre. Sonnés, les Massicois devront réagir prochainement, vu qu’ils sont devenus la première équipe à céder à domicile cette saison. De son côté, Rouen s’est fait plaisir mais peut regretter la perte du bonus offensif en fin de partie. Score final 40 à 26.

Soyaux-Angoulême a du cœur !

Quel mental, quelle victoire ! Pour ses retrouvailles avec la Pro D2, Soyaux-Angoulême n’a pas ménagé les cœurs de leurs supporters. Peut-être stressés par cette première réception, les joueurs de Vincent Etcheto ont d’abord subi la loi de Vannes en début de match, encaissant un logique 13-0 d’entrée de jeu. Mais, dans un match riche en essai, les locaux ont redoublé de volonté et d’imagination pour rester au contact de leurs coriaces adversaires. En témoigne l’essai de Mathis Lafon en fin de première période.

Distancés par la suite, on pensait les Charentais morts au combat… Que nenni ! Dans un Chanzy devenu fou, les Angoumoisins trouvaient la faille à la dernière minute et passaient devant d’un petit point grâce à la transformation de Botica (31-30). À la 79e minute, pour la première fois du match, ils faisaient la course en tête et arrachaient un succès aussi précieux que magnifique.

Béziers trahi par ses buteurs

Parmi les plus mauvaises équipes à domicile la saison dernière, Grenoble avait l’intention de soigner sa première sortie au stade des Alpes, ce vendredi, face à Béziers. C’est chose faite grâce à ce succès 19-15 face à des Biterrois qui pourront regretter plusieurs pénalités manquées par leur demi d’ouverture, Romain Uruty (trois tentatives manquées sur trois) et par Adrien Latorre. Du côté Isérois, le jeune Romain Trouilloud a ouvert son compteur d’essai cette saison et a même inscrit la totalité des points de son équipe ce vendredi.

Sans être éclatant, le FCG tenait bon en seconde période et n’encaissait qu’un essai de pénalité, en tout fin de match, qui n’avait pour conséquence que de donner le point de bonus défensif à Béziers. En difficulté l’année dernière, Grenoble est revanchard et veut cette saison se battre pour la qualification à la place de lutter pour le maintien. Ça commence donc par ce premier succès glané. Béziers va lui devoir régler la mire.

Agen s'en sort au bout du suspense !

Voilà un match qui a mis longtemps à trouver son vainqueur. Au stade Maurice-David, Provence Rugby et Agen se sont rendus coup pour coup mais aucune des deux équipes n’a vraiment réussi à imposer son jeu. Les locaux ont pris le score dès le début du match avec un essai de pénalité accompagné d’un carton jaune pour l’Agenais Tolot. Une entame délicate qui n’a pas empêché le SUA de réagir par l’intermédiaire de son buteur Thomas Vincent (10-9 à la pause).

La seconde période était indécise. Agen prenait le score à son avantage pour la première fois avec l’essai de Belan (54e) mais les Aixois réagissaient dans la foulée par un essai de l’ancien Parisien Lapègue (17-16, 60e). Là encore, les Agenais, déterminés à réaliser un meilleur début de championnat que la saison passée où ils avaient perdu leurs sept premiers matchs, revenaient dans la partie, cette fois-ci grâce à la botte d’Idjellidaine. En face, l’ouvreur d’Aix-en-Provence Enzo Selponi manquait une pénalité précieuse à dix minutes du terme. L’équipe agenaise de Mauricio Reggiardo tremblait mais tenait bon au bout du suspense pour s'imposer d'une courte tête (17-19). Et pousser un ouf de soulagement.