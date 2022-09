Ce match opposait deux équipes qui ont démarré cette saison de Pro D2 de manière bien différente. Rouen, sur le podium avant cette rencontre avec une seule défaite au compteur, recevait Agen qui ne compte qu’une seule victoire en quatre rencontres. Après avoir subi son premier revers de la saison le week-end dernier du côté de Grenoble, les Normands devaient réagir devant leur public.

Dans un début de rencontre très cadenassé, avec une pluie fine qui rend le jeu difficile à mettre en place, ce sont les Agenais qui vont frapper les premiers. L’ouvreur Thomas Vincent va passer une première pénalité (19’), puis l’ancien joueur d’Aurillac va de nouveau s’illustrer quelques minutes plus tard. Sur une chandelle montée par son partenaire à la charnière Théo Idjellidaine, le demi d’ouverture de Rouen, Pourteau, ne va pas réussir à saisir ce ballon glissant. Cette maladresse profite à son vis-à-vis qui, en poussant dans un premier temps au pied, va récupérer le ballon et glisser jusque dans l’en-but normand.

Après arbitrage vidéo, l’essai est accordé et l’ouvreur d’Agen va se charger lui-même de transformer son essai (29’). Maladroit et indiscipliné, Rouen a eu des occasions de scorer mais la défense agenaise a tenu bon. Juste avant la pause, l’arrière Lydon va réduire l’écart mais c’est bien Agen qui mène sur la pelouse de Rouen à la pause (3-10).

Réveil trop tardif pour Rouen

La deuxième mi-temps a la même physionomie que la première. Une guerre d’occupation va s’installer entre les deux équipes, avec un jeu au pied très présent de part et d’autre. Jusqu’au dernier quart d’heure, le score sera en faveur d’Agen (6-13), mais les remplaçants Rouennais vont changer mettre à mal la défense agenaise. De plus en plus entreprenants et agressifs, les locaux vont se montrer dangereux.

Il va rester une dizaine de minutes dans ce match lorsque Olender, après une succession de mêlée à 5m de l’en-but agenais, va inscrire le premier essai pour Rouen. L’ouvreur remplaçant, se trouve en soutien de Campeggia qui a rapidement joué un bras cassé, pour aplatir dans l’en-but et permettre à son équipe d’égaliser (13-13) à la 69e. Agen ne cédera pas, et Thomas Vincent va passer la pénalité de la gagne pour son équipe, à la 76e. Auteur de tous les points d’Agen dans cette rencontre, avec un essai et 11 points inscrits au pied l’ouvreur fut le grand artisan de la victoire agenaise, la deuxième cette saison. Lors de la prochaine journée, Rouen se déplacera à Nevers, tandis qu’Agen recevra Aurillac.