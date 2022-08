Le BO, dont la FFR n'a débloqué les licences que mardi "en échange d'un engagement ferme" du club de régler ses comptes au titre de la saison 2021/2022, sort d'une saison catastrophique en Top 14 (21 défaites en 26 matches). En proie à des querelles intestines avec la municipalité biarrote, affecté par le décès dramatique de son ex-joueur emblématique Federico Martin Aramburu, le club basque a besoin de tourner la page. Il a certes laissé partir quelques bons joueurs, dont Lucas Peyresblanques et Mathieu Hirigoyen au Stade français, mais il a vu arriver en prêt le demi de mêlée Baptiste Germain, ancienne doublure d'Antoine Dupont à Toulouse, ainsi que le centre des Scarlets Tyler Morgan (5 sélections avec le pays de Galles entre 2015 et 2018).

La saison d'après pour Mont-de-Marsan

Derrière les Basques, vexés par ailleurs d'avoir vu leurs éternels rivaux de l'Aviron bayonnais "chiper" leur place en Top 14, Mont-de-Marsan devrait également répondre présent après une saison 2021-2022 étincelante, mais marquée par la perte de Léo Coly. Le club landais, premier de la saison régulière avec 106 points, s'est heurté à Perpignan en match d'accession au Top 14 (41-16), de quoi nourrir beaucoup de regrets. En ouverture de leur saison, les Montois accueillent Aurillac, dont ils ont eu du mal à se défaire en match amical (31-24) le 12 août dernier.

Oyonnax, qui avait échoué en demi-finale face à Bayonne (32-20) l'an dernier, est également un candidat désigné à la montée, de par sa régularité et l'excellence de sa formation, qui a vu émerger de jeunes talents tels que Thomas Laclayat ou Enzo Reybier, qui étaient convoqués pour la tournée estivale des Bleus au Japon. Quant aux promus, Massy et Soyaux-Angoulême, ils devront montrer les crocs d'entrée de jeu lors des réceptions, vendredi, de Rouen pour les Franciliens, et de Vannes pour les Charentais. Cette première journée se terminera par le déplacement d'Agen sur le terrain de Provence Rugby vendredi soir (21h00) à Aix-en-Provence.

Le programme de la 1re journée

Jeudi

(21h00) Biarritz - Oyonnax

Vendredi

(19h30) Massy - Rouen

Soyaux-Angoulême - Vannes

Grenoble - Béziers

Mont-de-Marsan - Aurillac

Colomiers - Carcassonne

Montauban - Nevers

(21h00) Provence Rugby - Agen