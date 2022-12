À la télévision ou à la radio, on voit ou entend souvent des publicités pour sécuriser vos maisons. Si vous hésitez encore, nous avons la solution. Vous prenez quinze Aurillacois et l'affaire est dans le sac. C'est en tout cas ce qu'à fait le gardien du stade Jean-Alric et croyez-nous, il en est fort content. Ce lieu est imprenable depuis le début de la saison. Et ce vendredi, en recevant Vannes, ils ont enchaîné une septième victoire à la maison en autant de match. Seul Oyonnax fait mieux avec huit victoires sur huit possible. Si les bilans semblent similaires, l'une des différences notables est que les équipes se rendant à Charles-Mathon y vont amoindries car la plupart du temps, elles sont remaniées. Les Montalbanais en sont l'exemple même avec un XV de départ très largement changé ce vendredi par rapport au dernier matchs à Rouen. À contrario, beaucoup de formations viennent dans le Cantal tenter de faire un coup avec une équipe souvent compétitive.

Questionné à ce sujet la semaine dernière, le manager cantalien Roméo Gontinéac expliquait le secret de cette invincibilité : "À la maison, nous avons comme une surmotivation. Depuis le commencement de cette saison, on s’est promis des choses. Défendre la citadelle d’Aurillac est l’objectif numéro 1. Aussi, le peu de public qu’il y a nous amène un peu d’adrénaline. Nous n’avons pas 10 000 spectateurs comme à Vannes mais le public nous pousse et nous donne un supplément. Aurillac est une équipe généreuse, simple et efficace". Dans des conditions brumeuses, ils ont assis un peu plus leur domination à domicile. En tout, les coéquipiers de Marc Palmier restent sur 9 victoires consécutives en comptant la saison dernière. Leur dernière défaite remonte au 8 avril dernier face aux Montois. Des Landais qu'ils retrouveront d'ailleurs dans leur antre pour débuter la nouvelle année le 6 janvier prochain, comme un signe. Rendez-vous à Jean-Alric en 2023 donc !