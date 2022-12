Se resserrer pour mieux traverser l'hiver. C'est en substance ce que rappelait Hugo Pirlet après la performance encourageante dans le combat contre Grenoble : 'On a bien défendu, on les a embêtés. De toute façon, l'hiver arrive et il va falloir être conquérant. Les années d'avant, on était en difficulté dans cette période. Maintenant, il faut qu'on revienne sur les bases et sur la solidarité qu'il y a toujours eue dans cette équipe. C'est ce qui va nous faire avancer et gagner des points au classement.' Le prochain rendez-vous des Columérins est un appel en ce sens.

Pro D2 - Hugo Pirlet, pilier droit de Colomiers rugbyMidi Olympique

Après avoir reçu deux fois, les partenaires d'Anthony Coletta et Aldric Lescure, qui ont prolongé tout les deux leur engagement jusqu'en 2025, se déplacent à Aurillac puis à Massy. Ce voyage dans le Cantal sera l'occasion de rattraper les points perdus contre Montauban, comme l'annonce le groupe depuis deux semaines. Au-delà de l'aspect comptable, c'est une entrée en matière on ne peut plus claire dans le rugby d'hiver qui va attendre Colomiers. Les conditions d'une part, réservent une température entre 1 et 2°. Ensuite, l'opposition aurillacoise est une référence dans son rugby.

Des retours précieux

"Mathieu Lescure, Romeo Gontineac, Walter Olombel... Ce sont des historiques de ce club, je les ai joués, ils y sont depuis petits, sourit Julien Sarraute, entraîneur en chef. Ils représentent toute l'identité de ce club, avec son profil de jeu et son état d'esprit. Ils ont façonné leur groupe au regard de leur culture de jeu qui se base sur une grosse mêlée, un paquet d'avants féroce mais pas seulement. Ils ont hérité de l'ère Peuchlestrade oncle et neveu des contre-attaques de champ profond. Sans compter leur gros volume de jeu et leur très belle conquête."

Pour lutter dans le domaine, le staff de Julieu Sarraute et Fabien Berneau pourra compter sur la première de Jack Whetton, le retour en tant que titulaire d'Hugo Pirlet, ou encore celui d'Hikawera Elliot, après sa parenthèse Barbarians britanniques. "Ça permet à des joueurs comme Marco Fepulea'i de souffler. Il était habitué à jouer dix matchs par saison, il y est déjà, fait remarquer Julien Sarraute. Aussi, plus il y a de joueurs à l'entraînement, plus ça s'entraîne de façon qualitative." Et puisqu'on joue comme on s'entraîne...