Béziers tremble en fin de match mais fait tomber Mont-de-Marsan

Un bon point de bonus défensif obtenu à l’extérieur la semaine passée, confirmé par une première victoire à domicile face à un cador du championnat et voici Béziers qui affirme clairement ses ambitions pour cette nouvelle saison de Pro D2. Une victoire qui plus est probante, qui va donner confiance aux Bitterrois, malgré une fin de rencontre mal maîtrisée.

Des Montois qui prenaient rapidement l’avantage au score grâce à une grosse entame de rencontre, obligeant la défense biterroise à commettre les premières fautes de la rencontre. Loustalot passait une pénalité et en manquait une autre, pour donner tout de même l’avantage aux siens (3-0, 6e minute). Mais dans un début de match où les deux équipes se montraient chacune à leur tour indisciplinées, Uruty se montrait plus efficace dans ses tentatives, pour placer son équipe en tête (6-3, 22e minute). En jouant simplement et efficacement, avec beaucoup de rythme et sur de bons ballons-portés, l’ASBH inscrivait alors le premier essai de la rencontre, pour prendre 10 points d’avance, peu avant la demi-heure de jeu, par l’intermédiaire de son capitaine Jean-Baptiste Barrère (13-3, 28e minute). Béziers a ensuite terminé fort le premier acte, avec une nouvelle pénalité d’Uruty pour un score nettement favorable aux Héraultais de 16-3 à la pause, face à une équipe montoise qui a offert un festival de fautes (11 pénalités), ponctué par le carton jaune de Gajion juste avant le retour aux vestiaires.

Romain Uruty a puni l’indiscipline montoise.

Après 10 premières minutes copieusement hachées par de nombreux changements des deux côtés, la seconde période s’est montrée bien moins rythmée et hachée par de petites fautes. Mais Béziers conservait la volonté d’enfoncer le clou, dans le sillage d’un Romain Uruty intenable. Et en s’appuyant aussi toujours sur la puissance de son pack, Béziers a fait le break avec un nouveau ballon-porté, permettant à Clément Esteriola de franchir à son tour la ligne d’en-but (23-3, 51e minute). Entre nombreux changements et retours sur le terrain, la seconde période était bien plus terne, et ne semblait pas vraiment laisser d’opportunités aux Montois de refaire leur retard au tableau d’affichage. Peu de continuité dans les actions, des en-avants et des mêlées difficiles à mettre en place, faisaient perdre toute continuité au jeu, et l’installait dans un faux rythme. Une situation qui profitait finalement aux biterrois, qui ajoutaient une nouvelle pénalité de Latorre (26-6). Mont-de-Marsan attendait les 10 dernières minutes pour enfin réagir, provoquant d’abord un en-avant volontaire de Mallié, qui coutait un essai de pénalité et un carton jaune à l’ancien palois (26-10, 74e minute). Puis un second essai de Max Curie, pour relancer le suspens dans les derniers instants (26-17, 78e minute). Et au bout du temps réglementaire, Doan offrait un bonus défensif improbable aux siens sur un troisième essai plein d’opportunisme. Mais malgré ce regain et un 21-0 en 8 minutes, c’est bien Béziers qui remportait une victoire amplement méritée, à défaut d’être entièrement maîtrisée, sur le score de 26-24.

Avec cette toute première victoire de la saison à domicile, Béziers se place idéalement dans le classement du championnat de Pro D2, en attendant les matchs de demain. Béziers aura à coeur de confirmer ce bon début de saison avec un court déplacement la semaine prochaine du côté de Carcassonne (vendredi 19h30). Pour Mont-de-Marsan, cette défaite bonifiée ne remet pas en cause les ambitions des Landais. Mais il faudra monter en puissance pour enchaîner un second déplacement de suite vendredi prochain à 21h sur la pelouse de Biarritz, autre prétendant à la montée en Top 14.