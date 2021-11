"Né en 2003, Malohi Suta, troisième ligne du centre de formation de Provence Rugby, sera partenaire d'entraînement du XV de France en vue de la rencontre face aux All Blacks le week-end prochain", a tweeté la formation provencale.

Ce n'est pas la première fois que le staff des Bleus convoque des joueurs de Pro D2: récemment, le demi de mêlée de Mont-de-Marsan Léo Coly, son coéquipier Léo Banos ou bien le troisième ligne d'Oyonnax Sacha Zegueur ont également fait le voyage à Marcoussis.

Après l'Argentine (29-20) et la Géorgie (41-15), la France affronte les All Blacks, samedi, troisième et dernier match des test-matches de l'automne.