Tout bonus pour le Stade Montois !

Cette 9ème journée de PRO D2 s’est ouverte sur un match spectaculaire entre rivaux pour la qualification, et c’est le tube de ce début de saison qui confirme qu’il est finalement bien plus que cela, à savoir un solide leader. Le Stade Montois poursuit en effet son sans-faute à domicile et c’est en toute logiquement qu’il s’est imposé face à l’USON, au regard notamment de sa domination en conquête sur une bonne partie de ce duel, et en ayant trouvé la capacité à scorer dans les moments clés, ne laissant pas l’adversaire espérer.

Le score final est large, mais ne reflète pas totalement une partie qui aura vu Mont-de-Marsan nettement dominer le premier acte, sans parvenir à se détacher à la pause (17-13). Puis Nevers réagir au retour des vestiaires, craquant finalement sur le plan défensif malgré de meilleures intentions dans le jeu (41-20). Avec 5 essais à 2, les Landais décrochent par ailleurs – et ce n’est pas anodin – le bonus offensif, comme c’est de coutume depuis le début de saison à Boniface, et s’assurent par la même occasion de conserver leur place de leader.

Léo Coly affole les compteurs

Un homme incarne en grande partie ce succès, c’est le jeune demi de mêlée Léo Coly, qui à l’instar de sa formation, est LA véritable sensation de ce début de saison. Pour autant, le Champion du Monde U20 en 2019 n’est pas une surprise, c’est une perpétuelle confirmation de son talent, traduit durant cette rencontre par ses 22 points et surtout ce doublé. Son premier essai est une finition digne d’un avant sur une session de pick and go (53e), puis en jouant rapidement une pénalité face à une défense pas replacée (70e). Cette performance lui permet de reprendre la tête des classements du meilleur marquer et du meilleur réalisateur.

Dans ce festival offensif montois, il faut ajouter un essai de pénalité (30e), confirmant la domination en mêlée, ainsi que la finition de Lucas Mensa en bout de ligne sur un numéro de Naituvi (36e) et le coup bien senti d’Alexandre De Nardi, à la réception d’un jeu au pied de Desaubies sur la réception d’un renvoi (76e). Nevers, qui enchaine un deuxième match sans succès, a pourtant offert du répondant dans le second acte, suite à un réveil juste avant le retour aux vestiaires par l’intermédiaire d’Issam Hamel sur un porté (40e+3), et par Stéphane Bonvalot dans la continuité d’un dégagement de Doubrère contré (74e). Insuffisant au final.