Après le départ de Victor Moreaux au Racing 92, le départ en sélection prochain de Grigor Kerdikoshvili et les blessures de William Demotte (dos) et Toby Salmon (désinsertion des ischios-jambiers), le SUA a rapidement cherché du renfort. Un numéro 5 si possible. Et c’est une denrée rare sur le marché, en cours de saison.

Néanmoins, selon nos informations, Jeff Fonteneau a annoncé une signature aux supporters hier soir lors d’une réunion. Un Anglais, passé par un centre de formation français et Jiff. Il s’agit de Zak Farrance, évoluant actuellement en D2 Anglaise à Jersey. Il devrait signer en qualité de joker médical.

En attendant le visa

Le seul problème rencontré actuellement concerne le Visa du joueur. Voilà pourquoi sa venue n’est pas encore officialisée. Néanmoins, le staff actuel et les dirigeants ont jeté leur dévolu sur ce joueur anglais passé par Oyonnax durant 6 saisons. Un beau bébé (1,97 m pour 118 kg) qui devra s’acclimater rapidement au pack suaviste. D’autres recrues sont attendues rapidement. Dont un ouvreur, ce qui n’est pas simple à trouver actuellement et un numéro 8 ou un trois-quart finisseur.

Par Mathieu Vich