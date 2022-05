Yannick, vous allez jouer la finale de Pro D2 à Montpellier le week-end prochain. Vous êtes là où vous vouliez être…

La mission est presque complétée. Il nous reste une dernière marche, qui est souvent la plus difficile. Pour l’instant, on a respecté notre engagement. J’ai envie de féliciter l’ensemble du groupe, les 23 qui ont joué, les 5 joueurs en plus qui ont participé à ce match. La préparation n’a pas été facile. Nous avions pas mal d’incertitudes avant la rencontre et dès l’échauffement, les problèmes se sont concrétisés. Le groupe a répondu présent. Le banc a énormément apporté dans la seconde partie du match. Félicitations à l’ensemble des joueurs, à tous les jeunes du club, de la cellule élite. Félicitations à tous les joueurs qui ont participé à cette saison. Elle a été difficile, vous le savez. On est sur la dernière marche.

Vous jouerez la finale contre Mont-de-Marsan, face à qui vous avez perdu deux fois pendant la phase régulière. Le prenez-vous en compte ?

Force est de constater que Mont-de-Marsan, déjà, mérite le respect. Ils ont construit leur saison avec un N-1 qui avait été très dur. Il y a eu de la remise en question, du travail. Bravo à eux pour les succès qu’ils ont eus tout au long de la saison, ça force le respect. Le sentiment de revanche était surtout sur le match retour dans les Landes. On aurait pu le gagner. On aurait peut-être dû le gagner sur la dernière pénalité. Au classement, le Stade montois a tout le temps été devant nous, il faut l’accepter. Ce sera un match différent, ce sera la finale, mais ce sont eux qui ont dominé le Pro D2 cette année. [...] Ce groupe s’est fixé une mission. Sur les douze derniers mois, on y a pensé chaque jour. Ça n’a pas été facile, vous avez été témoins de certaines de nos non-performances. On est conscient, qu’à certains moments, on n’a pas répondu aux attentes placées en nous, mais le caractère a toujours été là. L’envie de respecter le contrat et l’engagement total sur les promesses qu’on s’était faits ont toujours été là. J’ai toujours eu une grosse confiance en ce groupe qui n’a jamais trahi le maillot. Je veux vraiment les féliciter, car ils sont là où ils ont dit qu’ils seraient. Dans la vie, je dis souvent que c’est bien de respecter ses engagements. Il reste une marche, elle leur appartient.

Comment expliquez-vous les cinquante premières minutes de votre équipe, qui ont été assez compliquées ?

On ne pouvait pas taper dans le ballon, car il y avait vraiment beaucoup de vent. On devait produire du jeu et, en face, on avait une équipe qui ne faisait que taper dans le ballon pour nous renvoyer dans notre en-but. On a produit beaucoup, car nous étions face au vent, sauf que nos porteurs de balle ont manqué d’énergie pour gagner quelques mètres importants. Nos soutiens ont manqué de réactivité pour arriver sur la zone et nous avons encaissé trois ou quatre turnovers meurtriers sur la première mi-temps. Dans l’esprit d’entreprise, on a fait ce qu’il fallait faire face au vent. Alors qu’on voulait démarrer fort la seconde période, on fait cette bévue sur la réception du coup d’envoi puis, ensuite, on prend un essai sur un premier temps de jeu. Heureusement, notre banc a amené beaucoup d’énergie et de caractère. On a repris cette équipe dans l'axe, où on voulait la prendre.

Vous parlez du banc. Afa Amosa, qui ne devait pas jouer, a été très bon dès son entrée…

Il est à l’image du groupe. Il donne son corps à l’équipe, sans calculer, en passant outre ses frustrations personnelles. On a beaucoup de très bons joueurs et il faut en choisir 23. Afa a montré qu’on pouvait compter sur lui. La meilleure des réponses est toujours sur le terrain. Bravo à lui.