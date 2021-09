Vous avez remporté vos deux premiers matchs. Comptablement, c’est un début idéal ?

Oui, comptablement, c’est ce qu’on voulait faire. Néanmoins, ce premier bloc est compliqué, car on se déplace trois fois chez des équipes solides. Il n’est pas terminé, nous devons aller à Vannes puis à Grenoble et nous recevons Nevers. Nous sommes dans les clous, mais c’est un peu tôt pour faire un bilan.

Aujourd’hui, le traumatisme de la descente est-il derrière vous ?

C’est une expérience douloureuse pour tous ceux qui l’ont vécue. C’est enfoui au fond de nous, on n’en parle plus, mais c’est un moteur tous les jours.

Au vu des objectifs annoncés par le président, y avait-il une forme de pression à évacuer sur ce début de championnat ?

Avec les gens avec qui je travaille, on n’a pas besoin de discours des uns ou des autres pour se la rajouter, cette pression. On sait pourquoi on est là. On sait pourquoi on s’est réengagés et on fera les comptes à la fin. Je pense que ce n’est pas dans la presse qu’on annonce les choses, en tout cas, c’est ma façon de voir les choses.

Cette année, vous avez une profondeur d’effectif intéressante. Elle vous permet de garder une équipe très compétitive malgré les rotations…

Là aussi, on change un peu de statut. Après avoir été les parents pauvres du Top 14, à l’échelon en dessous, on se trouve avec un effectif dense en quantité. Sur ce premier bloc, c’est important que tout le monde puisse amener son énergie au projet. On fera un bilan à la fin sur la compétitivité des uns et des autres. Pour l’instant, on veut vraiment que tout le monde participe au projet.