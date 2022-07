Dans le communiqué de la convention FFR-LNR, il est inscrit qu'"À compter de la fin de la saison 2023-2024, la passerelle entre la PRO D2 et la Nationale sera constituée d’une montée / descente directes et d’un barrage entre le 15ème de PRO D2 et le 2ème au classement final de National. Cette mise en cohérence avec la passerelle TOP 14 / PRO D2 est associée à d’autres mesures facilitant les mouvements de joueurs entre le secteur professionnel, le National et la Nationale 2, et assurant chaque année un meilleur accompagnement des clubs relégués de PRO D2."

" Favoriser des liens entre les championnats professionnels et la Nationale "

L'accession en Pro D2 devient donc du même format que celle en Top 14. Si le vainqueur de la finale de Nationale est directement promu dans l'antichambre de l'élite, le finaliste devra lui lutter dans un ultime match, face à l'avant-dernier de Pro D2. Cette décision est prise pour plusieurs raisons mentionnées plus haut, mais aussi certainement pour redonner un véritable sens à la finale de Nationale, largement critiquée. Cette finale était en effet sans véritable enjeu jusqu'alors, puisque les deux équipes qualifiées étaient déjà assurées d'évoluer en Pro D2 l'année d'après.

"La FFR et la LNR collaborent pour favoriser des liens entre les championnats professionnels et la Nationale, et accompagner les clubs de Nationale dans leur structuration ainsi que les clubs promus et relégués", est-il inscrit dans la convention parue ce mercredi.