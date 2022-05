Rouen fait le boulot face à Béziers..

Les Rouennais savaient qu'il pouvaient peut-être assurer leur maintien lors de cette vingt-neuvième journée. Il fallait s'imposer en espérant un faux pas des Bressans. Pour la victoire, les Normands ont fait le boulot ! Pourtant, tout n'avait pas bien commencé avec un essai de Valentine pour Béziers. Mais le pied de Lydon et un essai de Gontinéac ont rapidement remis les joueurs de Nicolas Godignon dans le droit chemin. Dans le second acte, un essai supplémentaire de Nadir Megdoud et la précision de Peter Lydon vont suffir pour signer une belle victoire 26-21 face à des Biterrois qui n'ont plus rien à jouer. Ne manquait plus qu'une défaite de Bourg-en-Bresse...

..mais Bourg-en-Bresse s'accroche !

Tout n'est pas encore scellé puisque les Bressans ont sorti le match qu'il fallait face à Colomiers ! Les joueurs de Fabrice Estebanez ont même signé une victoire bonifiée grâce à un essai d'Hingano à la dernière seconde. Toute la rencontre, les locaux ont profité des erreurs de Columérins hors-sujet pour frapper fort et prendre le score pour ne plus le lâcher. Dans le premier acte, c'est Santallier qui a profité d'un coup de pied contré de Séguy pour marquer. Il a été imité par deux deuxièmes ligne en seconde période, Veyret et Antonescu. Avec cette nouvelle victoire 34-13, les Bressans sont à trois petits points de Rouen avant la dernière journée. Ils se déplaceront sur la pelouse de Grenoble !

Pro D2 - Mali Hingano (Bourg-en-Bresse)Icon Sport

Provence Rugby frappe (très) fort et garde espoir pour le top 6 !

Quelle performance des joueurs de Mauricio Reggiardo ! Les Provençaux font tomber pour la deuxième fois de la saison les Oyomen sur leur terrain de Charles-Mathon. Une magnifique victoire qui s'est dessinée lors des quarante premières minutes avec trois essais dans la première demi-heure signés Massip, Sau et Bly. Derrière un Jonathan Ruru exceptionnel, les Aixois ont ensuite résisté et facilement maîtrisé des Aindinois décevants durant ce match. Avec cette victoire 20-16, un temps bonifiée mais finalement à quatre points, Provence Rugby revient à trois unités de Colomiers sixième, et Carcassonne, cinquième. Oyonnax, par contre, laisse le champ libre à Bayonne pour une demie à domicile.

Agen au bout du suspense, Nevers peut avoir des regrets

Les adeptes de beaux et renversants scénarios devaient se rendre au Stade Armandie ! Agenais et Neversois se sont rendus coup pour coup, ce qui a donné lieu à une magnifique rencontre. En première mi-temps, Loris Tolot a répondu à Hugues Bastide pour permettre à Agen de mener 14-10 à la pause. Après le retour des vestiaires, on pensait la différence faite pour les Nivernais après des essais de Manevy et Fraser mais l'exceptionnel Ramoka a une nouvelle fois remis les Lot-et-Garonnais dans le sens de la marche. Le centre fidjien y est allé de son essai avant que Gerber n'offre la victoire (25-22) au SUA avec une pénalité dans les dernières minutes. Agen est officiellement maintenu !

Pro D2 - Raphaël Lagarde (Agen)Icon Sport

Ces Montois sont insubmersibles !

À l'heure de jeu, le spectre d'une première défaite à domicile flottait au-dessus du Stade André-et-Guy-Boniface. Les Montois, déjà assurés depuis ce jeudi de directement se qualifier en demi-finale, sont menés 12-9 par des Grenoblois venus dans les Landes sans pression. Mais encore une fois, la qualité et le caractère de Mont-de-Marsan vont faire la différence. Dans un premier temps, c'est Yoann Laousse-Azpiazu qui va remettre les siens à hauteur grâce à une pénalité avant que le talonneur Romain Laterrade ne se transforme en ailier supersonique pour aller crucifier les Isérois. À quelques minutes de la fin, Laousse-Azpiazu assure une nouvelle victoire montoise avec son pied, succès 22-12 de Mont-de-Marsan qui termine la saison invaincu sur son terrain !

Pro D2 - Yoann Laousse Azpiazu (Mont-de-Marsan)Icon Sport

Vannes régale ses supporters

Toute personne qui s'est rendue à la Rabine ce vendredi soir était consciente du spectacle qui pouvait être offert par les Vannetais et les Aurillacois. Les deux formations, qui terminent cette saison en roue libre, n'ont pas déçu et ont offert une pluie d'essais aux spectateurs. Le feu d'artifice morbihanais n'a pas mis longtemps à débuter. Dès la troisième minute, c'est Rodrigo Bruni qui a brisé le verrou cantalien. Le troisième ligne argentin a ensuite été suivi par Freitas, Hilsenbeck et Gratien, de manière à terminer un premier acte en trombe sur le score de 32-3. La seconde période a été un peu plus équilibrée mais n'a pas fait redescendre le rythme. Trois essais de plus côté Vannes, deux à Aurillac et un score final de 51-17. L'addition est salée pour les Cantaliens.

Montauban et Narbonne sans filet

Si neuf essais ont été marqués à Vannes, treize l'on été à Sapiac ! Ici aussi, l'enjeu était au second plan, et ça s'est vu sur l'envie de jouer des deux équipes. Derrière un Matawalu encore une fois des grands jours, les Montalbanais ont fait mal à des Narbonnais déjà relégués. Malgré des première minutes plutôt équilibrées, les Tarn-et-Garonnais ont fait la différence en fin de premier acte pour rentrer aux vestiaires avec plus de vingt points d'écart (27-5). L'écart entre les deux équipes ne s'est pas resserré en seconde période. Juste après l'heure de jeu, Matawalu s'offre un doublé pour faire grimper le tableau d'affichage à 48-19. La fin de rencontre a donné lieu à un sursaut d'orgueil de la part des Audois qui ont franchi la ligne à trois reprises pour donner lieu à un score final assez fou de 48 à 40 pour l'USM. Total régal !