Bourg-en-Bresse se donne le droit d'y croire

Oui, ils se donnent de le droit d'y croire... car ils y ont cru pendant ce match ! Les Bressans n'ont jamais rien lâché au stade Raoul Barrière de Béziers. Alors quinzième et tout de même mal embarqués dans la course au maintien, ils ont sorti un match qui offre évidemment des espoirs pour une fin de saison qui s'annonce haletante mais stressante. Devant à la pause, les Violets se sont faits remonter en début de deuxième période. Pour autant, grâce à une abnégation que personne ne leur enlèvera ce vendredi soir (et aux essais de Kapanadze et Elia), ils ont redressé la barre en fin de rencontre. Avec 41 points, ils ne reviennent qu'à 4 points de la 14ème place et peuvent donc rêver.

Béziers concède donc une deuxième défaite de rang et se retrouve donc à 10 points de la sixième place. Des barrages qui s'éloignent donc avant de se déplacer à Rouen qui jouera sa survie lors de la prochaine journée.

Grenoble s'assure le maintien

À la façon dont les Isérois se congratulaient à la fin de la rencontre, le soulagement était collectif et surtout bien logique. En venant à bout d'Audois accrocheurs, Grenoble confirme sa présence en Pro D2 pour l'exercice 2022/2023. Alors qu'il ne sera très probablement plus là l'an prochain, c'est Ange Capuozzo comme un symbole qui marque en premier pour le FCG. Qadiri et Ezcurra inscriront aussi leur nom au tableau de marque.

Carcassonne quitte le Stade des Alpes avec un point de bonus défensif. Ils restent toujours évidemment sur la ligne de départ des équipes qui sont en bonne place pour participer aux barrages avec 72 points au compteur.

Pro D2 - Ange Capuozzo (Grenoble)Icon Sport

Provence Rugby fait la belle opération de la soirée

S'il y a une équipe qui fait la bonne opération ce soir, c'est bien celle de Mauricio Reggiardo. Alors que Béziers et Montauban se sont inclinés, Provence a pris le meilleur sur Agen. Si les Lot-et-Garonnais ont bien réagi en deuxième période avec un essai de Rokodoguni trop tardif, les Méditerranéens s'assurent un succès plus que précieux. Mais le bouquet final s'annonce animé avec un déplacement à Oyonnax dans deux semaines avant la réception de l'ogre montois en conclusion.

Le maintien est forcément très proche du côté d'Agen avec 51 points, mais le club n'est pas encore mathématiquement sûr d'évoluer en Pro D2 l'année prochaine. Un point sur les deux derniers matchs suffirait en revanche à libérer les pensionnaires d'Armandie qui ne pourrait être rattrapés par les Bressans, quelle que soit l'issue de leurs deux matchs.

Narbonne relégué en Nationale

Cela faisait un moment que tout le monde s'y attendait, c'est désormais officiel pour Narbonne. Après leur défaite à domicile face à Oyonnax, les coéquipiers de Louis-Benoît Madaule sont assurés de descendre de division. Mis en difficulté par un Jules Soulan des grands soirs et un Callandret en grande forme, le RCN aura pourtant bataillé jusqu'au bout même le sort acté. Et c'est tout à leur honneur tant la saison a été difficile avec seulement cinq victoires sur les 28 journées disputées.

Oyonnax a fait le boulot en se bonifiant et colle donc à Bayonne dans une lutte acharnée pour cette précieuse deuxième place. Les protégés de Joe El-Alb ne font pas la course en tête mais ne laisseront pas la moindre miette aux Bayonnais dans cette bataille à distance. Ils affronteront Provence à Charles-Mathon avant de terminer leur saison régulière à Aurillac. Bayonne aura un déplacement périlleux à Carcassonne et clôturera le bal à Jean-Dauger face à Rouen.

Montauban défait mais peut encore espérer

Il n'y avait pas de véritable enjeu comptable pour Aurillac qui était déja assuré du maintien mais un enjeu moral pour rebondir devant Jean-Alric après la dernière réception manquée contre Mont-de-Marsan. Et ce fut chose faite d'abord bien récompensé par la botte de l'inévitable Marc Palmier qui remporta son duel de buteurs face à Bosviel en première mi-temps. Mais Montauban n'a pas abdiqué et a su gratter un point de bonus défensif qui comptera un peu en cette fin de saison alors qu'ils ne lâcheront pas la roue du lointain voisin carcassonnais (72 points).

L'USM est donc à 8 points de la sixième place ce soir et se voit dans l'obligation de réaliser quasiment un sans-faute lors des deux dernières journées.

Rouen s'incline et va se faire peur

Nevers consolide sa troisième place. Les joueurs de l'USON sont largement distancés du podium (18 points d'Oyonnax) et ont donc pour objectif de garder cet avantage de recevoir le cinquième en barrage. Pour cela, ils ont parfaitement fait le boulot contre Rouen qui avait pour ferme intention de creuser l'écart au bas du tableau. Au contraire, avec la victoire bressane, les Normands vont jouer à se faire peur en cette fin de saison régulière. Le prochain match sera déja déterminant face à des Biterrois qui joueront leurs va-tout lors de cette pénultième rencontre.

C'était chaud et tendu comme on a pu le remarquer au coup de sifflet final quand les esprits se sont bien (vraiment bien) échauffés. Et pour cause, un match avec un tel enjeu contre une équipe toujours très dure à manoeuvrer s'annonçait dur et il l'a été. Un succès précieux acquis ce soir qui place l'USC à la cinquième place à 74 points à équidistance entre Nevers (4ème - 76pts) et Carcassonne (6ème-72pts) et qui donne encore plus de gôut à cette fin de saison en obligeant les Columérins à se dépouiller pour tenter d'accrocher un barrage à Bendichou.

Mont-de-Marsan s'incline mais sans grande conséquence puisque les Landais caracolent toujours assez aisément en tête de la deuxième division. Malgré la défaite, ils ont su sacrément malmener et déranger la Colombe ce soir avec notamment une ultime occasion qui a provoqué des frissons dans les travées de l'enceinte haut-garonnaise.